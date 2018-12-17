女生沖涼不只為了乾淨？　網民：有人只想沮喪時不被打擾咋！

原來洗澡這件事，不單是為了乾淨，在不同人心中有不同意義。外國有網民在Twitter把女生洗澡方式分成4類，認為除純粹為清潔外，也有人把洗澡看成整個儀式般訂下完美流程，甚至會視為逃避挫折躲起來的空間。有關說法即時引起網民共鳴，齊齊對號入座，不出5天已獲逾43萬Likes。

女生愛洗澡，但原來背後可能各有目的。（GettyImages/視覺中國）

有加拿大女生把女生洗澡分為4類，引起網民共鳴。（Twitter截圖）

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有的人洗澡以分鐘計，快得驚人，有的人卻以小時計，隨時激嬲全屋人。有加拿大女生早前在Twitter發帖，問會否有人和她一樣，會把女生洗澡分成4個類型。

根據樓主的4個分類，第一種是速戰速決沖洗型，第二種是沖涼一定要洗頭型，第三種是把全身保濕、剃毛、護髮膜等呵護身體程序全數做齊，更可能在浴室內高歌的放鬆身心型，最後一種則是在沮喪心累時只想個人獨處不願被打擾的逃避人生型。

女生愛洗澡，但原來背後可能各有目的。（GettyImages/視覺中國）

其說法引起不少網民共鳴，不出5天轉發量達11.4萬次，更獲43.3萬網民畀Likes，大家更齊齊自行配對對號入座。有人搞笑稱自己會在沖涼時跳舞，反問是否可歸納到第三型；有的人指洗澡和洗頭必須是同時進行，難以理解有人並非天天洗頭，質疑沒有洗頭的洗澡根本不算洗澡。

但也有人不能理解為何有人可花一小時在浴室洗澡，認為做完所有應做的清潔功夫也不可能用這麼長的時間，而且要花高昂的水費。

有加拿大女生把女生洗澡分為4類，引起網民共鳴。（Twitter圖片）

不少網民認為屬第幾型要視乎女生的心態，如將與男友約會當然是第三型，如心情欠佳就會淪為第四型，有時時間緊迫就只能是第一型，很難一概而論。有情緒受困者指自己介乎在第三及第四型之間，而且更傾向第四型，透露洗澡時間起碼要45分鐘，但時間並非用來保養身體，而是用來哭泣。

有媽媽級網民坦言這女生還年輕故分法太片面，直指當媽以後洗澡要逃避的不是人生或挫折，而是只想躲起來避開孩子和家庭靜一靜，享受一下獨處的感覺。