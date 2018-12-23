南非音樂家邊做開腦手術邊彈結他　醫生：可減少對大腦傷害

提起進行手術，大部分人都會即時想到病人被全身麻醉，躺於手術床上的畫面，但一名來自南非的爵士結他手，近日接受腦部腫瘤切除手術時，卻以局部麻醉方式進行，期間該結他手更於頭顱被打開的情況下，在手術床上彈結他，畫面新奇。負責手術的醫生表示，該手術方式並不罕見，有助醫護人員測試病人的腦部功能，亦對腦部的傷害減至最少。

南非爵士吉他手曼齊尼早前以「清醒開顱術」方式進行腦部腫瘤切除手術，期間他被要求於手術途中彈結他以測試腦部功能。（fb「Musa Manzini」影片截圖）

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來自南非的爵士吉他手曼齊尼（Musa Manzini）本月中在當地德班（Durban）的Inkosi Albert Luthuli醫院進行腦部腫瘤切除手術，神經外科醫生團隊考慮到曼齊尼的職業，決定以「清醒開顱術」（Awake craniotomy）方式進行手術，「考慮到我作為一名音樂家的職業生涯，醫生關注如何保持和恢復我的手指運動能力，因此決定進行清醒開顱手術而非全身麻醉的開顱手術」。

曼齊尼是來自南非的爵士吉他手，他表示已計劃好康復後要錄製新專輯。（fb「Musa Manzini」圖片）

從曼齊尼上載的短片可見，被局部麻醉的他躺於手術床上，額頭以上部分被儀器及工具遮蓋，由醫生打開頭顱切除腫瘤。歷時6小時的手術期間，曼齊尼保持清醒，更一直與醫護人員對話。之後醫護人員遞給曼齊尼一枝結他，對他說：「彈吧」，他便由慢慢由單音開始，逐漸奏出曲調，過程中旁邊仍清楚聽到醫療儀器的聲音。

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負責手術的神經外科醫生歷卡（Basil Enicker）表示，通過清醒開腦的方法，「我們可以在移除腫瘤之前測試大腦各個區域，這樣可以增加腫瘤的清除率，同時盡可能減少對大腦的傷害」。

曼齊尼的手術最終成功完成，而且復原進展良好，他事後於facebook貼出片段，感謝一眾醫護人員，並指他在醫院的經歷反映出許多專業醫護人員為患者付出了不為人知的努力。曼齊尼又表示，已計劃好康復後重投其音樂事業，「我期待回到工作室錄製新專輯，我還寫下很多資料，日後需要記錄下來」。

（綜合）