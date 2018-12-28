銀行櫃員機收據被隨地掉　網民批行為無品：其實有垃圾桶！

使用櫃員機後，不少人都會選擇列印收據以核對交易資料。但近日有網民在facebook批評現時不少人非常無品，看過收據後即隨手掉棄，令櫃員機周圍滿佈垃圾。有不少網民留言表示認同事主看法，批評這些亂扔收據的人「又要拎收據，又要隨手掉，不如唔好拎啦」。

近日有網民在facebook批評現時不少人非常無品，到銀行使用櫃員機，提取收據後即隨地掉，弄至周地都是垃圾。（fb群組「PLAY HARD玩硬」圖片）

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一名男網民近日在fb群組「PLAY HARD玩硬」上載相片，表示於恒生銀行一分行的櫃員機中心看見，隨地都是被人扔掉的收據，數量多到積起了一個小山丘，非常誇張。樓主見狀即狠批人們毫無公德心，「其實拎錢係咪一定要拎提款紀錄？都唔緊要，其實有垃圾桶的」他續稱：「清潔香港，人人有責，地方清潔、安居樂業的日子已過去」。

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有網民留言表示其實已不是第一次看見這些情況，「 我喺旺角同大角咀都見過幾次，係㩒錢黨嘅所為，仲要阻住後面啲人㩒錢」、「 撳出嚟望半秒都算，自己攞去垃圾桶掉真係咁難咩？」、「旺角間間銀行都見到呢個情況」，亦有人指胡亂拋棄收據容易洩漏個人資料，「講真收據入面唔多唔少有銀行資料。正常唔會就咁掉」。

有網民就解釋有部份提款機不能選擇拒絕接收單據，「現在好多自動櫃員機是自動出收據，無得唔要」、「算了吧，根本唔洗自己做返啲人理得你死」、「好多入錢機用完即出收據」有人更笑言應設立罰款制「全部回收，向户口持有人收取每張$20蚊清潔費！」更有網民稱其實銀行有責任處理事件，「應該每部機都較翻手動選擇setting〈設定〉！」

（fb群組「PLAY HARD玩硬」）