【睡魔急Call】最離譜在哪睡着？　廁所開會企喺度瞓都係小兒科

香港人生活節奏急速，很多時甚至連睡眠時間都不夠，因為太累，有時會不知不覺在不適當的時間睡着了。有網民在討論區問「試過最離譜喺邊度烚（恰）着咗？」，發現原來不少人都有隨處睡着的能力，有人指曾在巴士或地鐵站着睡了，有人就試過開會時在老闆面前睡着了；有做便利店的網民更試過在補充飲品時，在雪櫃內睡着了，同事發現他時還以為他死了。

上班時突然睡魔來襲，也是很多人的經歷。（getty）

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有網民在連登討論區以「試過最離譜喺邊度烚（恰）着咗？」發文，表示剛剛太累，「同fd食食下飯喺餐廳瞓着咗」，因此想到香港人工時長，「應該會好多地方都會瞓過」。

大批網民紛紛分享自己的經歷，在看電影、看演唱會時睡着可算是最普通的例子，「睇緊郭富城演唱會時恰着，明明啲跳舞歌嘈到拆天」。當上班時突然睡魔來襲，網民也有應對方法，最多人躲到公司廁所內眠一眠，不過有時實在太眼瞓，可能連廁所都來不及去，有網民就說「開會扯咗半下鼻鼾，俾同事撞醒」、「返工個陣訓（瞓）着咗，我份工要企嘅，企喺到（瞓）着咗，差啲成個人跪咗喺到」。

搭交通工具時，即使站着都阻止不到「周公急call」，有網民稱「撘地鐵個時，企喺到瞓着」、「月台等輕鐵果時，失去意識一嘢撞咗去排前面個男人到」，亦有人指小時候乘扶手電梯，伏在手柄上睡着了，「到頂嗰時差啲X街」。突然安靜的環境也容易令人睡着，例如祈禱，「牧師：大家一齊合埋眼…過咗一陣有鼻寒聲」。

在安全環境下不小心睡着可能無傷大雅，但如果在一個需要專注的時候睡着了可能連命都無。有網民指曾開車時睡了，「揸緊車，恰多一秒而家都覆唔到你」、「電單車，係新界啲高速公路，我係乘客，諗返起都有啲驚」、「開緊車，等緊出迴旋路口果陣瞓咗」、「踩緊單車，落條長命斜果陣諗住眯埋眼幾Feel 下D （啲）涼風，舒服得滯瞓着咗，醒返已經係半個鐘後，畀救護員拍醒咗，好多地方跌損晒，但完全唔覺得痛」。



網上曾流傳這張有人吃飯時突然睡着的相片。（網上圖片）

另外，有在便利店工作的網民指，有一次在飲品櫃後面補充飲品，「入面得1度，要着公司羽絨入去」，結果他放飲品入櫃時，突然很累，「坐喺排可樂瞓着咗成個鐘」，後來收銀同事發現他時，更以為他死了，「喺入面唔識郁，衝入黎救我，出番黎果陣眼眉有霜...我話其實係太眼訓...唔好意思」。