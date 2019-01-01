飲水都會肥？台女患多囊性卵巢症難控體重　操練7個月終甩掉66磅

標準體重是不少人長年奮戰的目標，但有些人卻因病患問題而難以控制體重。台灣一名先天罹患多囊性卵巢症（Polycystic Ovary Syndrome）的女生，疑因病症導致肥胖問題，惟她未有認命，接受營養師及健身教練建議後，頻繁地做運動及早睡早起，終在7個多月後減掉30公斤（約66磅），回復較纖瘦身形。其勵志經歷隨起網民熱議，有網民指多囊性卵巢症的病徵程度不一，對患者體重影響有異，別人不該因此個案而指控其他患者沒毅力減肥。 該女生上月28日在「Dcard」討論區發帖，指自己先天罹患多囊性卵巢症，3個月才來一次經期，且身形肥胖，醫生更曾經明言她「喝水都會肥」。從樓主上載的相片可見，她體型胖得走樣，肚腩的肥肉向下垂，有點米芝蓮輪胎人的風範。但女生決意減肥，花了7個月努力後，體型一天比一天瘦下來，她稱成功減掉30公斤，其身型在減肥前後有很大對比。

周杰倫太太昆凌亦罹患多囊性卵巢症，但其體型一直偏瘦。（視覺中國）

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樓主直指減肥「真的很累」，需按營養師及健身教練建議去飲食和操練，她每天早上7時便起床做運動，然後才上班，並要日飲3000毫升水和早睡早起。樓主除了每周6天去健身，還要戒絕凍飲、油炸和滷味食品，而且每天下午5時後「絕食」，即使太餓了，也只會吃點石榴，或喝一點點牛奶或水。

這種自虐式的減肥操練堅持了7個月，樓主的行動已見成果，她稱目前尚未減磅至理想的體重，還算是個「小胖子」，但仍希望跟其他人一起加油。

網民對樓主的經歷有不同反應，有人佩服她的毅力，認為說明了「那些說自己有疾病，沒辦法只能（肥）胖的，其實只是不夠有毅力的藉口」、「有疾病的人絕對有方式可以控制體重」、「即使因為生病變胖，是有辦法解決的」。

但有患多囊性卵巢症的網民澄清，「我就是那種每天進健身房兩個小時，還瘦不下來的病友……醫生也只能說一句，我能維持住不要繼續胖，已經很好了」，並指患者的症狀跟治療方式各有不同，不應以此下結論他人沒毅力減肥。有人解釋病徵「此病會胖的原因是女士體內男性荷爾蒙莫名過多，造成發胖、多毛、月經不正常等作用」。亦有人指因吃排卵藥治療月經不順而發肥，旁人實不該以樓主案例斷定其他患者沒盡力控制體重。

台灣有女生因患多囊性卵巢症，故體重失控地變胖，她經7個多月操練後成功減掉66磅。（「Dcard」討論區圖片）

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據了解，台灣藝人胡小禎及周杰倫太太昆凌亦罹患多囊性卵巢症，惟兩人的暴肥病徵不一，前者在半年間暴肥了約44磅，後者的體型卻未見有太大轉變。當地婦產科醫生蘇棋楓曾稱，多囊性卵巢症為女性常見疾病，平均20個生育年齡女性中就有一位患病，其中約一半以上患者有暴肥情況，並有出現月經不順、血糖過高、長暗瘡，甚至出現體毛多、禿頭等雄性特徵。

資料顯示，多囊性卵巢症患者的確會因胰島素抗阻，導致雄激素增加，產生暴肥問題，而肥胖又會導致賀爾蒙進一步失調，加劇症狀，造成惡性循環。由此可見，患者有否肥胖病徵，需視乎胰島素抗阻程度，不能瘦下來未必是因為沒有努力減肥。

（「Dcard」討論區）