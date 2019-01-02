台男月入7萬港元　女友半個月碌爆10萬信用額　準岳母更極品

部分人認為女人花男人的錢是天經地義，台灣一名男網民日前在facebook群組表示，自己收入不錯，月薪可超過30萬台幣（約7.6萬港元），更有車有樓，但沒想到其女友竟豪買豪食，半個月就「碌爆」他40多萬（約10.2萬港元）的信用卡，未來岳母更稱「男人好好賺錢女人顧好錢」，令樓主即時傻眼。

台灣一名男網民日前在facebook群組表示，自己收入不錯，但沒想到其女友竟豪買豪食，半個月就「碌爆」他40多萬（約10.2萬港元）的信用卡。（Getty）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名台灣男網民在fb群組「靠北女友」上發文，表示自己開公司，雖然工作偏粗重工作，但收入不錯，一個月10至20萬（2.5至5萬），有時加上工程和業績獎金，會超過30萬（約7.6萬港元）。由於前幾年事業剛起步，需要買禮物交際應酬，導致入不敷出，不過今年「存了人生的第一桶金」，名下有一棟房子，和購入了一部凌志的私家車。

明明已經收入不錯，有車有樓，但直至遇到了現任女友，他直言「不可否認我的收入算高薪，但用到了她我開始有了懷疑，懷疑到底是不是我賺的太少？」，他指和女友在一起3個月，「起碼不會捨不得花錢，包包衣服保養品，但如此也造成了她的貪得無厭」。

直至，拍拖第4個月，台男竟發現2張額度分別是30萬（約7.6萬港元）以及15萬（約3.8萬港元）的信用卡都被「碌爆」，「才不到半個月我收到了銀行通知說『額度不足』…」事後，台男氣得質問女友，「為什麼要花那麼多？我的錢不是白來的，到底買了什麼？」女友則撒嬌地說，「老公我只是想買東西，一不小心買了太多…」還一邊用手指著身邊的購買的戰利品，當台男說要收回卡後，女友開始哭哭啼啼。

女友花了他40多萬，想不到未來岳母更稱「男人好好賺錢女人顧好錢」，還要求結婚後把房子過給其女兒。（「靠北女友」fb圖片）

這件事之後，台男還是辦了一張信用卡給女友用，並請未來岳母吃飯，沒想到女友媽媽竟直接表明，「我覺得你的錢都該讓XX（女兒名字）管管，男人好好賺錢女人顧好錢，這樣才不會亂花錢，還有房子結婚後要過給我們XX（女兒名字）」，還把自己的過往經驗都搬出來，「我老公也是把錢給我管，你看我們也不好好的？」

此時，台男只好拿事業來擋，「我覺得我現在還在起步，這個時間點不太方便！」女友媽媽還是搬出長輩身分勸說，「哎呀年輕人不懂，我們做長輩的用心…」，但台男仍不肯屈服，直言「我的錢是我花時間精力去賺的，房子也是，但是如果結婚這些妳大可不必擔心該怎麼做就怎麼做」，想不到女友媽媽竟然直接淚灑現場，「一副我負她的感覺」，台男之後藉口公司有事要忙，直接買單離去，他指現在和女友「完全不知道要怎樣下去」。

不少網民看過帖子後，紛紛勸樓主分手，又指對方是功利的人，「你假裝公司倒欠債看她還會不會跟著你，肯定人間消失」、「醒醒吧，他們母女只想要拐妳的錢跟房子」、「女人要娶懂事的，亂花錢的玩玩就好！」。亦有網民認為樓主值得更好的，「分了吧，聯繫我」。

（fb群組「靠北女友」）