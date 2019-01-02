【中槍】獲女兒贈感謝卡　原來亮點在最後　台媽一秒感動變崩潰

看見子女乖巧聽話，相信是為人父母最好的禮物，如收到子女送贈的感謝卡，更是感動不已的事。在台灣一名女網民日前收到女兒親手畫的感謝卡，除了可愛的畫作外，卡上還有數句感言，當她讀着字句感嘆女兒懂事時，卻看到最後一句「話中有話」，頓時由感動變成哭笑不得。

有台媽收到女兒送贈的感謝卡，發現搞笑亮點後由感動變崩潰。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名台媽早前於fb群組「爆怨公社」發文，貼出女兒親手製作給她的感謝卡，並說「女兒終於知道我的辛苦了」。相中可見，樓主女兒於感謝卡上畫上她紮起馬尾、穿着藍色套裝、手上拿著茶杯，笑容滿面的樣子，並寫上「親愛的媽媽：謝謝您辛苦的幫我看功課、洗衣服、買早餐、帶我們出去玩！」的感言。

樓主看着卡片，感到女兒非常懂事，即時感動不已，但當她繼續看下去，竟發現卡片的亮點在最後一句：「您在辦公室已經很累了！回來還要罵我們，您真是辛苦了！！！」看到女兒這一下「回馬槍」，樓主頓時由感動變成崩潰，「不知好嬲還是好笑」，於是將卡片上載與網民分享。

女兒感謝樓主辛苦工作回家後，「回來還要罵我們」，令樓主哭笑不得。（「fb群組「爆怨公社」圖片）

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帖文讓大批網民笑翻，網民紛紛笑言「重點放最後」、「感動快流淚時突然看到後面噴笑」、「孩子都說真心話」、「孩子到最後還不忘補一刀」，更有心水清網民開玩笑問道：「確定不是爸爸在旁邊，邊說邊寫的嗎？」另外，有媽媽級網民留言安慰樓主，指女兒說的都是真話，「罵人也是個體力活」、「回來還要罵人真的很累」，又笑指「女兒真的很貼心」。

（fb群組「爆怨公社」）