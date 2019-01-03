男友邀幫忙打理家族生意　台女憂公私不分　網民：分手你就兩頭空

「一起為夢想而打拼」乍聽很浪漫，卻隱藏處處危機。台灣有女網民日前在論壇發文向網民求教，表示自己和男友收入不俗，可是最近男友厭倦了目前的工作，於是決定接手家族生意，同時也表示想請她一起做，惟「外人」身份令她感尷尬，連薪金也不知該如何定，令她苦惱萬分，在討論區發文求教，沒料她遭網民一面倒阻止，指這樣很容易公私不分，工作或要看男方家人臉色，勸她最好結婚後再決定。

家族企業最大的問題就是關係複雜，經常公私不分明，情侶感情有可能因工作而生變。（GettyImages）

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該名台女在批踢踢PPT論壇上以「該去男友家工作嗎」為題發文，表示和男友是透過朋友介紹而認識，兩人都快30歲了，交往接近一年。自己在外資公司工作，人工不俗，約有5萬台幣（約1.3萬港元），男友是工程師，人工比她高，可是他一直很不想做。近日男友的家人要他接手家族生意，於是他決定辭職繼承公司。

台女指，雖然現時她的工作有點累，但她已經上手，尚算穩定。此時，男友邀請她幫忙家族生意，「男友問我要不要跟他一起去做，這樣相處時間也比較多，

他爸媽人很好，我可以比較不累等等的。」她亦透露自己對其家族業務感興趣，也願意學習。

然而台女再仔細想想，不禁猶豫起來。她擔心現時兩人尚未結婚，未來在公司的角色會令她尷尬，更苦惱地表示：「我連薪水要怎麼談都不知道」。她指自己曾在網絡搜尋過相關帖文，惟大部分人都反對，故忐忑地向網民詢問意見。

有網民表示，想卻步是正常，因有太多因素要考慮，怕會演變成公私不分的情況，「你覺得是加班而他們覺得你是義務幫忙時你敢爭取嗎？我們平常或多或少會抱怨同事或上司吧，但之後你抱怨的則是你男友和他爸媽，你想這樣嗎？」、「真心不要，我客人的公司女員工都是前女友」、「千萬別，分手你就兩頭空」、「你要當廉價勞工喔？」。

台女上網求教網民應否去男友家中工作。（批踢踢PPT截圖）

有網民分享親身經歷阻止，工作跟談感情不一樣，「千萬不要，我爸媽一起開公司的，我小時候每天聽他們吵架，聽到都有陰影了，兩人不同公司頂多吵生活上的事，兩人同公司還要吵工作上的事」；有網民則認為，現在加入風險很大，「妳原本在外商工作，賺的錢，人家會說妳有本事，但在他家賺的錢，因為是他家發妳薪資，外人會說妳靠的是關係，會忽略是妳自己的本領。」、「領薪水還要看臉色」、「以後若有嫁進去再好好學財務當老闆娘都來得及」。