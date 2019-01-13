華盛頓州「69」、「420」英里標示牌經常被偷　交通局出奇招應對

公路上的里數標示牌非常重要，除了讓司機參考自己位置，出交通意外時還能讓救援人員掌握準確位置。不過，有些數字的組合可以產生特別意思，例如「69」、「420」等，美國經常有賊人偷走這些有特別含意的路牌，令當局非常頭痕，今年華盛頓州索性取消這兩個路牌，將「69」換成「68.9」等，希望賊人不會再偷走。

華盛頓州一條公路的「69」英里標示牌經常被偷，當局唯有改成「68.9」。（「Taylor Viydo」Twitter圖片）

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數字組合有不同意思，例如有人認為「69」是一種性愛姿態、「420」在外國代表大麻等，有些駕駛者可能「貪玩」將這些路牌偷走。今年起，華盛頓交通局決定取消羅薩莉亞（Rosalia）北部195號高速公路的「69」英里路牌，改成「68.9」，又將「420」英里路牌取消，只餘下前後的「419」和「421」。

華盛頓交通局發言人寶絲麗（Beth Bousley）稱，部門在東華盛頓公路上的一些路牌總是被賊人「盯上」，所以她們只能按該路段的情況，換掉或跳過一些數字，希望仍可確保司機知道自己的位置。

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寶絲麗續稱，局方正追蹤各個路牌，在東部地區有2.8萬個路牌要處理，其中有200塊被偷走，2012年至今，當地已更換了608塊路牌。這些牌子在緊急救援中還有重要作用，因為在公路上一旦出現事故，救援人員要依靠這些牌來確認傷者位置。

更換這些路牌的花費不菲，每個造價達1000美元（約7,800港元）。華盛頓警方指，偷路牌可以被判監90天或罰款1000美元（約7,800港元）。

改路牌屬無奈之舉，但過去數年，當局已嘗試其他方法防止路牌被偷，例如將路牌連接鋼柱，再固定在水泥塊上，但仍難阻止賊人，每次被偷都要花納稅人的錢來重做。除了華盛頓州，科羅拉多州將「420」英里路牌改成「419.9」英里，以防被大麻愛好者偷走。

（綜合）