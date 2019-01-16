食早餐天花板滴下惡臭「黑色液體」　食客驚揭樓上獨居男子暴斃

平時天花板突然滴下液體，我們可能以為是冷氣機滴水，但在馬來西亞砂洲一家小吃店卻發生一件令人毛骨悚然的事。日前，該食店一名客人在吃早餐時，突然發現天花板有奇怪「黑色液體」滴落，還發出惡臭。老闆報警後發現滴下來的居然是屍水，原來一名獨居男子伏屍在早餐店樓上，警方估計已死去多日。

客人食早餐時閒到噁心的「奇臭」，接著天花板上有深色的不明液體滴下。（中國報圖片）

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馬來西亞「中國報」報道，昨日（14日）早上7時左右，當時小吃店的老闆正忙着招待店內客人，但此時客人突然聞到噁心「奇臭」，接着天花板上有深色不明液體滴下。客人投訴後，老闆亦覺得有異，趕緊報警。

警方到場後，在小吃店樓上發現一名60多歲的華裔邱姓男子，死在睡房裡。警方認為邱男至少已死去3日，屍體有腐爛現象，發黑腫脹，但現場沒有打鬥或謀殺痕跡。

警方認為邱男至少已經死去3日，屍體已有腐爛現象。（中國報圖片）

警方初步判斷男子是自然死亡，有待法醫驗屍釐清死因，並已經通知死者在外地的家屬。據了解，邱男獨自一人住在小吃店樓上，店主最後一次見他已是本月10日。

（中國報）