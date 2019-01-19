【有片：超治癒】呆萌BB三聲乞嚏勁銷魂　網民大呼：好想捏他！

每人打噴嚏的聲音都不同，近日有網民於網上瘋傳一個愛嬰兒打噴嚏的抖音片段，只見他天真無邪的眼神望着鏡頭，突然間就一聲打了噴嚏，之後有2次因為無法打出來，但發出了「呼」的聲音，被大批網民力讚超可愛，「臉頰肉肉好Q」、「看了好多次還是覺得好可愛喔」、「好想捏他！」。

寶寶對着鏡頭一臉呆萌樣，預備要打噴嚏。（fb群組「爆笑公社」片段截圖)

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片段在一些搞笑為主題的網上群組流傳，其後有男網民轉貼到台灣facebook群組「爆笑公社」，留言指：「第一聲噴嚏很正常，後兩聲好銷魂。」片段長14秒，可見一個胖臉嬰兒對着鏡頭，圓滾滾的眼睛加上呆萌的樣子不禁叫人融化，嬰兒突然打了一個噴嚏，之後想再打，但連續2次都未成功，只是發出了輕輕「呼」的聲音，非常可愛。

不少網民都被這個「噴嚏寶寶」的樣子及聲音吸引了，「我要笑瘋了啦，播了好幾次」、「好可愛！」、「我家的也會這樣欸」、「超治癒」。有網民更笑言「怎樣有辦法發出貓咪的聲音？」、「現在才知道，原來肉包也是會打噴嚏的」。

（fb群組「爆笑公社」）