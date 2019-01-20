港媽免費蒸身開Speaker傾計遭職員提醒　投訴反遭店方及網民公審

顧客進入店內切勿騷擾其他客人「是常識吧」，否則隨時遭職員面斥不雅。日前一名年輕媽媽到油麻地一間蒸身館享用免費試用服務時，因「開speaker傾電話」而遭職員黑面警告，於是投訴職員態度差劣。蒸身館負責人不但沒有處分職員，反而批評對方行為騷擾到其他客人，最後為了維護自己員工，將部分對話截圖上載社交網站，獲得大批網民大讚其「好老闆」、「有良心」，惟亦有網民認為蒸身館始終不認公開與客人的對話截圖。

蒸身館將部分對話內容上載至facebook專頁。（fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

涉事蒸身館位於油麻地，專門招待女性，設有廁所及儲物室，但沒有育嬰室。女客人進入蒸身箱前需要脫下衣服，箱前亦有張貼告示提醒客人切勿騷擾到其他人。蒸身館近日推出了免費試蒸服務，表明深知只有少量客人事後真的會用真金白銀購買蒸身套票，但為了想知道客人的反應，二來訓練員工的待客能力，三來當作吸引客人的投資，所以仍決定提供免費服務，但則拒絕接待劣客。

不過蒸身館近日於facebook專頁公開了一張與客人的對話圖，指對方不但在免費試做期間開免提大聲講電話，騷擾到別人，而且在職員提醒下仍屢勸不改，令職員非常不滿，該客人更在事後向蒸身館老闆投訴，惟蒸身館老闆不但認為自己的職員做得無錯，更反斥對方「攞完着數，仲要投訴」、「好怕遇着你哋呢啲客，請你唔好嚟，拜託過主」。

涉事媽媽顧客在向老闆投訴時表明，「佢用得免費試做去吸客，係佢銷售手法」、「如果咁唔歡迎哺乳媽媽就應該一早講」。（受訪者提供）

《香港01》記者聯絡到涉事的媽媽顧客，她表示蒸身當日，同場有另一名客人，她承認「唔知蒸緊可唔可以傾電話」，所以丈夫致電時「錯在一開始按咗speaker」，隨即遭女職員惡言相向「話騷擾到其他客人…我哋係免費客」，認為對方指她們不但「冇幫襯」，而且對其他客人造成滋擾。港媽又強調只聽到職員說了自己一次，認為「冇必要赤裸身體同職員糾纏落去」，因此就「無出聲轉返用聽筒聽電話」。

她又表示，在「speaker」風波前還有一段泵人奶的小插曲，她事前已經向蒸身館表示要即場泵人奶，但抵達時卻遭安排到廁所及儲物室，期間因剛好有運輸工人在店內出出入入而令她要不斷轉地方，蒸身後她將儲物櫃鎖匙插在匙孔上，未有歸還，因為「唔知道需要歸還locker鎖匙」，形容是「無心之失」，但認為職員對她的態度超差。她又指由於事件在網上鬧大，所以有將雙方WhatsApp對話發送給其他網民，希望大家了解真相。

現時市面有不少蒸身服務。（示意圖，非當事人／GettyImages／視覺中國）

涉事媽媽顧客在向老闆投訴時表明，「佢用得免費試做去吸客，係佢銷售手法」、「如果咁唔歡迎哺乳媽媽就應該一早講」，蒸身館其後向網民解釋，「泵奶唔係問題……她說對住CCTV都唔介意，但當時有男工人送貨，所以我們叫佢入廁所泵奶……蒸身時開Speaker我們先容忍唔到」。蒸身館又形容對方是「X客」，原本打算終止其服務，即時趕人，但職員「好人才讓你蒸足全程」。

事件引起大量網民關注，有逾4000人對蒸身館的帖文讚好，大讚老闆「做得好」、「好正呀，最憎呢啲又要免費又要以為自己係老細嘅劣客」、「撐員工嘅老闆好難唔係好老闆」。不過亦有網民認為，蒸身館始終不應公開與客人的對話內容。