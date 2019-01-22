男子登報宣稱愛老婆與母脫離關係　食花生網民超多陰謀論

「世上只有媽媽好」是定律？有男子近日於報紙刊登聲明，稱愛老婆多過母親，宣稱要脫離母子關係。有關聲明相片在網上瘋傳，引起網民熱烈討論，有人怒斥港男不孝，「咁樣唔要阿媽，有報應！」亦有不少人認為疑點重重，既分析其身分證號碼，又質疑根本是扮不和博分戶的手段，「為咗公屋，佢都去得幾盡」。

相中可見，港男宣稱因為婆媳糾紛，在二選一之下終決定選擇妻子並要脫離母子關係：「我很喜歡我老婆，所以放棄我阿媽。」（fb群組「North District 北區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日網上熱傳一張報章中分類廣告的相片，當中有一則公布與母親脫離關係的聲明，更被網民放上facebook群組「North District 北區」。相中可見，一名男子宣稱因為婆媳糾紛，在二選一之下終決定選擇妻子：「我很喜歡我老婆，所以放棄我阿媽。」聲明當中亦有清楚提及要脫離母子關係，並列出其身份證部分號碼，即時引起大批網民留言討論。

網民意見兩極，部分人怒插登報男不孝，「不孝，老婆可以搵過啫！」、「阿媽實好傷心，生咗你舊不孝嘅叉燒！」、「今次真係生舊叉燒好過生你！」

+ 5 + 4 + 3

但亦有不少網民表示，婆媳糾紛可能是真事，大家不應妄下定論，「其實唔係個個阿媽都一定係好人嚟」、「或者人哋阿媽唔當個新抱係人，你點知？」、「有時候婆媳係冇可能共存，咪咁愚孝啦！」、「雖然我唔知事主阿媽係點，但現實真係有人斷絕關係，唔係盞搞着自己同老婆。」

不過亦有部分網民對有關聲明存疑，認為婆媳問題與母鬧不和也未必需要登報，有關做法古怪，有人分析登報男的身份證號碼，指首個英文字母是「M」，代表他是2011年後才新登記領取身份證，被懷疑是新移民，亦有人質疑他要與母親公屋分戶或申請綜援，才刊登聲明。

（fb群組「North District 北區」）