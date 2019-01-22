杭州學校增戀愛假　每月兩次提早收工去拍拖　老師：工作熱情大增

近年不少公司機構都為員工安排特別的假日，內地杭州一間學校便設立了「戀愛假」，未婚或已婚但未有子女的老師，在不影響教學工作的情況下，可以每個月申請2次半天的戀愛假，其他老師亦可申請親子假或幸福假。校長指設立特別假期是因為老師們工作辛苦，希望可以提高其幸福感。有老師直言，學校推出特別假期後，對工作有更多熱情，十分開心。

杭州一間中學有見老師工作繁忙，特意增設了戀愛假。（網上短片截圖）

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杭州丁蘭實驗中學過去一直設有獨子假，讓育有獨生子女的老師可每月放假兩次，其後內地開放二胎政府，獨子假又升級為親子假，只要老師的孩子在18周歲以下，都可申請放假；如老師孩子已在工作則可申請幸福假。由於假期未有覆蓋所有老師，校方早前將假期再升級，讓未能申請親子假或幸福假的老師申請戀愛假，即讓所有老師都可享有特別福利。

校方規定只要老師單身或已婚但未有子女，都可每月申請2次半天的戀愛假，但要求不能影響授課教務。該校有124名老師，超過四成老師都合資格享新增的戀愛假。由於學校是政府設立的，有人質疑校方不可隨時設立假期，當地教育局回應指老師在教務外請假，只要在合適範圍內，「我們還是允許學校有創新的」。

杭州學校新增戀愛假，讓老師每個月可以放最多2次半天的假。（GettyImages/視覺中國）

學校工會主席樓暘受訪時表示，設戀愛假是因為看到老師們「工作戰線長，特別是到了期末時間，老師們非常辛苦」，希望假期可提高老師的幸福感。而選擇增加戀愛假是因為過去福利假期未覆蓋所有老師，至有老師半開玩笑問「有沒有戀愛假」，工會才萌生有關念頭。

教美術的黃老師覺得戀愛假很好，未來希望利用假期去看展覽，不過現時學校正值期末時間大家都很忙，故還未有人申請放假。她又指新假期會提高工作熱情，偶爾放半天假緩解一下忙碌的工作，可說對老師十分體貼，亦能提高幸福感。

（新華社）