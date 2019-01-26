網購漢代文物？　eBay賣「金縷玉衣」叫價11萬元　有眼有鼻勁傳神

居然能網購到漢代文物？美國拍賣網站「eBay」上有聲稱文物「金縷玉衣」出售，標價1.5萬美元（約11萬港元），由香港寄出，可運往美國。賣家指玉衣出土於漢代，古時只有皇帝和貴族才可以使用。與正在北京展出「劉勝金縷玉衣」作對比，eBay這件可供購買的玉衣最大分別在於面部有眼睛和嘴型，而且頭於部狀似椰子，看上去極富喜感。

eBay上有一件於2017年上架的貨品「金縷玉衣」，叫價逾11萬港元。（eBay截圖）

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「eBay」有一件聲稱是漢代文物「金縷玉衣」的商品出售， 2017年5月開始拍賣，售價逾11萬港元，惟至今未見成交紀錄。貨物描述寫得大有來頭，指這件玉衣是原品，長約1.75米，產於公元前221-207年間，如屬實，即至今有逾2200年歷史。

據產品描述介紹，金縷玉衣主要出土於漢代，也稱為「玉匣」，為皇帝和高級貴族死後穿用的殮服，因而亦是死者的身份象徵。古人相信玉能保持屍骨不朽，故最高級的殮服會用玉製成，皇帝及近臣玉衣以金線縫成，稱為「金縷玉衣」，其他貴族則用銀線銅線編造。

賣家稱這件是漢代出土的「金縷玉衣」，叫價逾11萬港元。（eBay圖片)

金縷玉衣大致出現在西漢文景時期，據《西京雜誌》記載，漢代帝王下葬都用「珠襦玉匣」，形如鎧甲，用金絲連接，就是人們日常說的金縷玉衣。

從賣家上載照片所見，這可供購買的玉衣四肢沒有相連，玉石之間用金屬線縫上，面部有眼、口、鼻形容，非常像真，衣服邊緣用紅色布料包上。賣家設定中顯示玉衣從香港寄出，默認的運送地點是美國，亦可送到香港地區，經香港郵政以掛號信件形式寄出。

該「金縷玉衣」的頭部有眼、鼻、嘴的輪廓。（eBay圖片)

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就寄送文物問題，郵政署回覆《香港01》指，市民可在《郵政指南》查詢禁寄物品或受限制物品的詳細資料。至於出口問題，署方指各目的地會對不同物品實施進口管制，寄件人在投寄郵件前有責任確定有關郵件符合目的地的法律及規例的規定，強調「郵件一旦被退回或沒收，香港郵政概不負責，亦不會退回相關郵費」。

翻查《郵政指南》，郵政署並沒有明文禁止郵寄文物。而根據美國海關資料，大部分國家都有保護文物的法律，包括出入口管制，可能涉及合法擁有權問題，若要出口到美國必須持有相關許可證及收據等文件。

現存最有名的「金縷玉衣」屬「劉勝金縷玉衣」，屬河北博物館館藏，是首批被中國禁止出境展出的文物之一，現時正於北京中國國家博物館展出。「劉勝金縷玉衣」是首次被發現的兩套完整玉衣之一，全長1.88米，用了2488片玉片，純金媽編製，線條立體。

（綜合）