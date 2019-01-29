番茄醬意粉放室溫5日翻熱再食　青年腹痛無求醫　一睡不起

美國執業醫生伯納德（Dr. Bernard）最近在YouTube頻道上公開了一個病例：比利時布魯塞爾（Brussels）20歲男大學生「AJ」（化名）在2008年某日吃了一碗番茄醬意粉，那碗意粉已經放在廚房五日，一直沒有放入雪櫃，其後他將意粉用微波爐翻熱進食，跟著外出做運動，半小時後因感頭、腹疼痛及嘔吐回家，當時他以為只是普通食物中毒，沒有吃藥或求醫，只是大量喝水然後睡覺休息。翌日沒有去上學，家人始驚悉他已在睡夢中死去。

這宗病例早先刊登在《美國臨床微生物學雜誌》（US Journal of Clinical Microbiology），當時驗屍結果指出，AJ因蠟樣芽孢桿菌（bacillus cereus）導致食物中毒，引發肝衰竭猝死；那碗意粉和番茄醬有經過分析後，發現意粉含有大量蠟樣芽孢桿菌，番茄醬則沒有。

伯納德醫生說，雖然許多人吃「隔夜」意粉或其他麵食後沒有出現問題，但始終要小心吃剩了幾個小時的食物，如果傳出怪味，就不食為妙。

中毒症狀分為嘔吐及腹瀉型

蠟樣芽孢桿菌又稱仙人掌桿菌，周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名。它在環境中分布廣泛，可由細菌本身或由細菌產生之毒素而導致食品中毒，引起的中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。

嘔吐型的潛伏期短，約半個至六個小時，大都和米飯類和澱粉類製品有關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，貯放時間過長為常見的污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等；腹瀉型的潛伏期較長，約六個至十五個小時，主要發生在香腸、肉汁等肉類產品上，另外濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品亦常被污染，症狀有腹瀉及腹痛。

仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，除了米飯有時稍微發黏，口味異常之外，大多數食品的外觀都正常。造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20度以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

要預防仙人掌桿菌，首先要避免食物受到污染，食品供應商應確保食品衛生；另外食品烹調後要儘速食用，如未能馬上食用，應保溫在65度以上，儲存兩天內的話可於5度以下的冷藏庫保存，若超過兩天以上者務必冷凍保存。