睇醫生唔夠錢　獲好心叔叔贈100元　大埔女生捐500元做善事

大埔又有好人好事！一名女網民昨於該區facebook群組發文，稱自己年三十（4日）時因病到診所求醫，不料發現身上沒有足夠現金，到櫃員機取錢時機內現金亦被人全數提取。樓主只好向一位街坊借100元應急，並承諾取藥後會立即還錢，沒想到對方竟大方笑着稱「拎去，畀你嘅！」然後與太太離開，令樓主非常感動。 她事後回想決定於網上尋人，希望找到該名借出100元的街坊好好道謝，同時聽取網民建議，捐贈了500元予慈善機構，以將街坊的心意轉贈他人。

有網民分享於年三十遇到的好人好事，稱於年三十當日獲一名叔叔無條件借出100元。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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該名女網民昨於fb群組「Tai Po 大埔」發出「尋人啟示」，稱年三十（4日）當日中午，因病到富亨邨一診所看醫生，至取藥時才發現身上沒有足夠現金，遂趕至附近一櫃員機提款。

由於臨近新年，不少市民都提取較多現金，樓主排隊約10分鐘，看到「排隊嘅人都係一棟棟銀紙咁撳」，而剛好排於樓主前方一位年約50多歲的叔叔提取了機內最後一疊鈔票，他完成提款後更向隊後的人稱：「喔噢！無哂錢lu！」樓主稱，當時「又病又虛」，得知未能提款時頓時覺得「好黑仔」，沒想到好人好事會發生在她身上。

樓主稱，當時她在富亨商場的櫃員機打算提取現金，但因多人排隊而未能取錢。（資料圖片）

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因年三十診所會提早「收爐」，樓主心急之下只好向叔叔借100元繳付診金，並承諾取藥後會立即還錢。叔叔聽罷爽快地在手上的鈔票中「潛咗一張$100」給樓主，並笑着稱：「拎去，畀你嘅！」

樓主感不好意思，不斷詢問叔叔的聯絡方法，希望可盡快還錢給他，雙方擾攘了數分鐘，叔叔仍堅持不用樓主還錢，後來更「秒速同老婆拖手走咗」。面對突如其來的幫助，樓主又驚訝又感動，直言「真係當場流咗眼淚出嚟」。

樓主聽取網民意見後，捐出500元予一協助動物的機構，並貼出捐款證明。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

至近日樓主病好，希望找回叔叔好好道謝及還錢，但外出時未能在區內遇見對方，故想到在網上發文，「想還返錢畀佢，講聲多謝，多謝佢無當我係騙子仲咁大方幫我」。她又指，事後才想到可於附近店舖購物提款，但當時「病到溫溫燉燉醒唔起」。

帖文上載後即獲逾千名網民讚好，有人建議樓主若未能找到叔叔，可將心意捐予慈善機構，延續好人好事，「大俠隱於市，既然大俠施恩不望報，而樓主又想還恩嘅話，不如捐咗呢一百蚊啦」，「接受人地好心，下次幫返第二個咁當還喇」。

樓主聽取意見後，捐出500元予一協助動物的機構，並貼出捐款證明，網民看到亦留言稱讚「我愈來愈鍾意大埔呢個地方，好有愛」，「呢啲事真係大埔先會發生」。

（fb群組「Tai Po 大埔」）