【新年限定】走進《千與千尋》場景　日本長崎燈會掛過萬燈飾勁靚

外國不少有華人聚集的地方，在這數天同樣慶祝農曆新年，就連日本亦不例外！近日有當地網民於Twitter上載短片，表示長崎縣市中心正舉行燈節，從電車車廂看出去，無數燈飾懸掛在夜街中，五光十色非常奪目。不少網民大讚非常漂亮，猶如置身在《千與千尋》的夜街場景中。

近日有當地網民於Twitter上載短片，表示長崎縣市中心正舉行燈節，從電車車廂看出去，無數燈飾懸掛在夜街中，五光十色非常奪目。（Twitter片段截圖）

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該網民於最近在Twitter上載短片，表示於長崎市乘搭電車，當駛經「眼鏡橋（めがね橋）」至浜町商店街附近，發現沿途有無數燈飾懸掛，又紅又黃，非常奪目。

原來長崎市觀光協會為慶祝農曆新年，由2月5日至19日期間，在市內的新地中華街舉辦一年一度的燈會，約15,000個燈飾會於附近街道懸掛，當中更包括動物造型及傳統故事人物等，一到晚上就會全數亮燈，令街上亦充滿濃濃的新年氣氛。

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除了燈飾，活動更包括舞獅、燈籠手作體驗、放天燈、巡遊表演、變臉大師表演等，市內的孔子廟更會售賣期間限定的戀愛祈願符，在日本過新年絕對沒難度。

樓主的短片吸引大量網民讚好，他們紛紛表示燈飾令市內的夜景變得不同，有住在市內的網民稱從未見過如此的景色，有如《千與千尋》場景。就連樓主亦表示鼓勵大家用一日乘車卷坐電車遊覽市中心，相信有別番體驗。

（Twitter）