【錢會回來】初次送禮太貴反而唔好？　日本專家：易令人起戒心

第一次送禮物予不太相熟的朋友，除了難決定應該送甚麼，更煩惱是該選購送甚麼價位的物品，若太便宜恐對方會嫌棄；如果太貴則感「感痛」，若對方不喜歡時更會浪費錢。 號稱日本唯一讀心師的Mentalist DaiGo在其新書《花掉的錢都會自己流回來》中表示，過份高昂的禮物容易令交情一般的收禮者產生「小心為妙」的感覺，以為送禮的人別有用心。他指出，只要送禮時著重「先發制人」和「不著痕跡」這兩點，便有可能讓人產生「互惠原理」（Reciprocity）的效果，讓收禮者內心產生必須要送贈回禮的想法。例如每天送一粒糖果給某人，周而復始下去，便有機會使受禮一方心懷好感，覺得：「咦？那個人好像一直挺關心我的。」若小禮物上附有親手寫下的心意紙條，更能提升對方對自己的好感程度。因此，禮不在於貴，而是在於心思。

很多人會藉由送禮物來拉近雙方之間的距離，增加好感。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以下是《花掉的錢都會自己流回來》的內容節錄：

送禮就要「先發制人」且「不著痕跡」

所謂的「Give & Give」，就是利用這個「互惠原理」，讓身邊的人成為自己的貴人。請盡可能將它拿來和「宣傳與奉獻」一起使用，這樣才能得到最好的效果。

當我們把身邊的人都變成夥伴，並將自己的「興趣」往收益化推進，身旁的人就都會是你的助力。然而，如果你沒有實踐「Give & Give」，就可能會出現那些說「這個社會沒有想的那麼簡單啦」、「你能不能專心在自己工作上啊」之類的風涼話，妨礙你集中與選擇的人。

因此，擁有願意站在你這邊的人—或說得極端一點，培養對你「特別照顧」的上司或前輩，是相當重要的。

如果從六度分隔理論來看，照理說我們應該有機會讓處在二次、三次分隔關係的人，成為自己的支持者。

那麼具體來說，究竟要「給予」(Give)什麼才好呢？

其實在接下來的第三個重點「貢獻」裡，我便會提到—你的「行為」能否為對方帶來實質幫助是一個關鍵，但是在「Give & Give」裡要給對方的，是「東西」。

至於該給對方什麼，其實那和東西的價位無關。事實上，除了對親人、伴侶等關係親近的人之外，很多時候送高價的東西給別人，反而會帶來反效果。

送過份貴價的禮物予交情一般的朋友，會容易令對方起戒心。圖為示意圖。（資料圖片）

假設你是女生，突然有一位不是特別熟的歐吉桑，要送你名牌鞋子和包包，你會有什麼感受呢？

你是不是會想：「這個人一定不懷好心眼，真噁心。」完全拉高了對他的防備。就算送禮的歐吉桑並非別有用心，還是會讓人產生「小心為妙」的感覺。

可是只要換個場景，當這位伯伯是去你家拜訪父母，隨手遞了一顆糖果給你時，通常你就會接受糖果，並態度自然地對他回禮說「謝謝」吧。

因此，如果想要送東西給交情一般的朋友或認識的人，像餅乾糖果這些較讓人好收下的東西，會比高單價的禮品更有效果。就像前面介紹的實驗，光用免費的可樂便能換來彩券銷量一樣。一般人就算只是接受了他人的滴水之恩，也可能會湧泉以報。

送禮的重點，其實在於「先發制人」和「不著痕跡」。就算只是送一顆糖果給對方，天天周而復始地做下去，你的行為也會讓對方難以忘懷，覺得：「咦？那個人好像一直挺關心我的。」

在禮物上貼有親手寫下的留言小紙條，能提升對方對自己的好感程度。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

手寫小紙條，幫你好感大加分

如果想要進一步提高「Give&Give」的效果，不妨試試在你送的小東西上面，貼上你親手寫下的留言小紙條或N次貼。

例如當你買了機能飲料，要替忙到昏天黑地、熬夜加班的同事們探班打氣時，別忘了在飲料瓶身貼上紙條寫：「每天加班辛苦了！一點小心意，請收下。」然後再發給大家。

這種手法在機能飲料的廣告中經常可以看到。只是經過這樣一道簡單的工序，原本普通的機能飲料就搖身一變，成為充滿關懷之情的禮物了，我相信它一定能在同事們心中留下深刻印象。

一瓶機能飲料頂多也就兩百日圓(約新台幣五○元)左右，然而只要花這一點小錢、附上你的留言，就可以為自己爭取到許多「自己人」。要記得，執行「Give &Give」時，重點並不在於東西的價格，而是能不能把心意傳達到對方的心坎裡。

這種附上留言小紙片的禮物，所能產生的效果，其實是經過實驗檢證的。該實驗的地點在一間餐廳裡，經試驗發現—服務生幫顧客結帳時，如果在發票、帳單背後，寫上「Thank You」或畫上笑臉符號再交給客人，得到的小費就會高出許多。

由此可見，不是只有在送小禮物給同事時才需要附上留言小紙條，將工作資料交付給同事時，也可以附上留言便籤，這麼做可以提升大家對你的好感度。

書名：《花掉的錢都會自己流回來》（方言文化）

作者：Mentalist DaiGo

擅長解讀、操控人心的讀心術，日本唯一的讀心師。 活躍於企業研習活動、演講、諮詢服務等領域，擔任基因解析企業的顧問和大學特任教授，並會在電視節目進行演出。著作的累計發行量已超過130萬冊。

譯者： 林巍翰

出版社：方言文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。