【錢會回來】盲目儲錢就有幸福？　專家：用錢為人生增值先有進步

香港是全球生活成本最高的城巿之一，許多人因擔心未來而拼命儲錢，但這種生活方法真的能為人生帶來保障嗎？日本是儲蓄率高的國家，當地的經驗或許值得大家借鑑。 號稱是日本唯一讀心師的Mentalist DaiGo在其新書《花掉的錢都會自己流回來》中表示，日本現時約有八成打工仔不滿意收入，卻未明瞭省吃儉用、拼命存錢讓銀行户口數字增加的做法，是無法為人生帶來進步。他指人們一旦養成某種習慣，得到自我滿足後，就會開始害怕往前踏出新的一步，而盲目地儲錢亦沒法帶來加分效果，故人們應該追求「金錢和幸福的平衡」。 Mentalist DaiGo表示，適當的做法是必需用錢有道，花錢在正確的時間點上，才能比儲錢更有效益；例如花錢去看一場你不去看就遺憾終生的表演，或是自我投資、為工作能力增值，才是讓錢為自己帶來好處的方法。

香港不少打工仔花盡心思儲錢，只為有一天可以「上車」買樓，擺脫無殼蝸牛命運。圖為示意圖。（《男人唔可以窮》劇照）

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以下是《花掉的錢都會自己流回來》的內容節錄：

一個人如果沒有生涯規劃，只會一味儲錢，那便會像手上沒有地圖，卻抱著保險箱在旅行那般。圖為示意圖。（視覺中國）

「儲蓄」帶來保障，真的嗎？

不可否認，儲蓄的確能為心理狀態帶來某些正面的效果。

不只是存款簿裡的數字能帶給人足夠的信心。若擁有高額存款、黃金、名車、不動產……，更能讓一個人在舉手投足之間散發出自信，甚至還會因而改變思考和行動的方式。

一個人能否受到異性青睞，其關鍵並非長相、學歷和賺錢能力，而是在於有沒有自信。如果對自己沒有信心，就很難直視對方的雙眼，將「我好喜歡你」、「請和我交往」等想法傳達給中意的人。

相反地，每當要說些重要事情時，眼神就會開始飄移不定，陷入「自己做什麼都不行」的自我厭惡中，連想和對方說出自己的想法都裹足不前。

不只如此，沒自信還會對思考力和行動力帶來負面影響。然而，一旦有機會重拾信心，人們就能自然地說出自己的心意了。

擁有一定資產，確實是讓人恢復自信最快的方式。在情場上，通常只要口袋夠深，就能大幅改善自己的處境。

換句話說，在銀行裡有錢，還是能夠創造一些優勢的。可是當我們所追求的是「金錢和幸福的平衡」時，一昧地儲蓄反而無法帶來加分效果。

經由外在物質帶來的自信，充其量只能讓一個人「狐假虎威」，並不可能建立到長久的自信。圖為示意圖。（《男人唔可以窮》劇照）

「儲蓄」就能帶來自信？

當銀行帳戶裡的存款增加，任誰都會在不知不覺中開始走路有風、得意起來。

雖然也有人能透過冥想等方式來加強自己的精神狀態，可是要達到那種境界，得花上一段不短的時間；然而，如果換成是肉眼看得見的資產，馬上就能成為你的精神支柱，讓你昂首闊步。

只是，這裡有件一定得提醒你的事。那就是—外在物質帶來的自信，充其量只能讓你狐假虎威而已。

因為當你所擁有的資產成了靠山，你就得擁有它才能有自信。若你陷入這種狀態，就會變成「金錢的奴隸」。你將會為了不讓自己賺到的錢流入他人手中，不斷把錢送進自己的戶頭以守護自身地位，並厭惡一切可能的變化。

我想說的是—當人們一旦養成某種習慣，得到自我滿足後，就會開始害怕往前踏出新的一步。

儲蓄也是一樣，當你的存款達到一百萬、三百萬日圓等一定額度的數字之後，相信你就會開始想方設法，不讓這個數字降下去，並且在無意識間限制自己不要去花錢消費。

然而事實上，若你想要得到真正的自信，就有必要自主採取行動，並且不斷累積新的體驗。不管成功也好、失敗也罷，親身去體驗在自己動起來之後所產生的結果，都是人生不可或缺的一環。

而想要讓到手的資產真正成為自己的東西，就得進行自我投資。那些經過一番周折後得到的自信，不會隨著你的資產減少或喪失而消失。它是在你身上，任何人都無法剝奪的能力—唯有「能力」才是自信的泉源。

如果縮食節衣和儲蓄，只是讓人守着一筆錢，沒有為人生帶來任何好處，那麼人們是為了什麼而委屈自己呢？圖為示意圖。（視覺中國）

一毛不拔，最糟蹋金錢

假設現在有一位你從學生時代開始就一直十分支持的國外歌手要來開演唱會，你用盡了各種方法，終於遇到有人願意將開賣後立刻被秒殺的門票轉讓給你。然而由於這張門票是VIP特別席，一張要價高達五十萬日圓—那仍是只要你願意拿出部分存款，依舊買得起的金額。

如果這是一場你不去看就會遺憾終生的表演，那麼花錢購買一張五十萬日圓的門票就不算是浪費的行為，而是一種對自己未來的投資。

現在問題來了，你究竟願不願意把存款領出來去購買這張門票，享受一場自己長久以來夢寐以求的現場演唱會呢？你的選擇將會是一個重要的分水嶺。

在演唱會開幕之前，這張門票只不過是普通的紙片罷了。一直要到了演唱會當天，你帶著這張票進入會場時，才能展現出它的價值。

「錢」也是一樣。如果我們不把錢用於選擇與集中，而是把它們存進銀行戶頭裡，那就只是讓數字羅列在自己的儲金簿上罷了。雖然你在心裡萬分渴望去聽這場演唱會，可是卻一邊盼著還有下一次機會，結果可能就這麼錯過了一期一會* 的演出而抱憾終生。

錢應該在正確的時間點上使用。抓住這個機會，在你的人生中將會創造出比存起這筆錢更大的價值。

再沒有比一毛不拔，像個守財奴一樣不去使用金錢更糟蹋錢的了。

你是否也都捨不得把錢花在想做的事情上，於是壓抑自己的心情，把錢存到銀行裡去呢？

這種占了絕大多數案例的生活，真的是你想追求的生活型態嗎？

我真心覺得這樣實在是太可惜了。

我認為「忍耐」其實應該要是為了達到某種目的所做的事。例如，想要減肥的人，就該透過限制食量讓自己瘦下來，以達到心目中理想的身材。

如果你的縮食節衣和儲蓄，沒有帶來任何好處，只是讓你守著一筆錢，那麼，你究竟是為了什麼而委屈自己呢？

書名：《花掉的錢都會自己流回來》（方言文化）

作者：Mentalist DaiGo

擅長解讀、操控人心的讀心術，日本唯一的讀心師。 活躍於企業研習活動、演講、諮詢服務等領域，擔任基因解析企業的顧問和大學特任教授，並會在電視節目進行演出。著作的累計發行量已超過130萬冊。

譯者： 林巍翰

出版社：方言文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。