紅Van賣公仔氣球每個10蚊　網民嘆搵食難　大狀：可能小巴都充公

小巴是香港主要交通工具之一，紅色小巴的佈置更會充滿司機的個人特色。近日有人拍到一部紅色小巴車廂內，竟然有公仔氣球出售，叫價10元一個。有網民覺得公仔既可愛又抵買，亦有人感嘆「世界難撈」，連紅Van都要賣氣球。 大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時表示，如小巴司機的確在車上與乘客交易貨物，的確有可能觸犯法例，而小巴在法律上亦有可能被充公，但最後需要視乎法庭如何判決。

有網民發現有紅色小巴在車上賣公仔氣球，每個賣10元。（受訪者Mattew提供圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在facebook群組「馬路的事討論區」上的照片可見，一部在觀塘區的紅色小巴上，車門附近的扶手插了幾個扭出來的造型氣球，而車速顯示器下邊就貼了一張紙，上面寫有「公仔氣球 每個10元」。

上載照片的網民Matthew表示，他於昨日在美孚登上該部小巴，當時車頭有5個公仔，另外還有3至4個在袋裏面，大小跟一個人的手掌差不多。他指車上留意氣球的人不多，看不到有人買氣球，司機亦沒有主動叫人購買，「剩係放咗喺度」。網民指他在車上聽到有人說，未看過有司機在小巴上賣公仔氣球，反建議司機賣煙或是食品。

+ 2

有人大讚氣球扭得很漂亮，「10蚊個其實又抵喎」，說他「真識做生意」、「師兄好嘢」，亦有人感嘆難搵食，「連搭Van仔都有氣球賣，仲邊有人搵小丑哥哥扭氣球」。網民亦建議司機同時售賣其他東西，「放一箱水賣仲好，無人買自己飲」、「搭紅van嗰陣最好賣嘅應該係暈浪丸」，不過亦有人擔心小巴司機可能已觸犯法例，「如果俾人捉到，架車都要充公！」

大律師陸偉雄受訪時表示，在車上展示貨品及標語亦不一定犯法，道理如賣廣告一樣。不過如果有乘客有車上向司機表示想買氣球，然後司機收錢與他進行交易，即有可能涉及非法擺賣。對於有網民認為小巴有可能被充公，陸偉雄表示的確有可能，因為小販如果觸犯非法擺賣而被充公貨品，販賣貨物的工具亦會同時充分，而由於小巴司機在小巴內賣氣球，小巴就是販賣貨物的工具，所以在法律上有可能被充公，但最後需要視乎法庭如何判決。