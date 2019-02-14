【情人節】2月14顛沛流離　連登《紅日》MV出爐　李克勤讚有創意

情人節街裏愛人一對對，作為單身狗，只好留在家中免被閃盲，如果愛自虐，則會聽應節情歌自憐一番。向來創意爆棚的連登仔，日前將李克勤超勵志的經典名曲的《紅日》重新填詞成「毒L」版，獻給一班沒拖拍的「可憐蟲」，趁着情人情，特製的MV亦於今天新鮮出爐，陪單身狗同喜同悲！ 經過二次創作的歌曲名為《眼紅日（2月14顛沛流離）》，當中很多歌詞都很到肉，「2月14顛沛流離 2月14曲折離奇」、「2月14恐嚇着你做人沒趣味」、「獨留在屋企 毒X只得你」，只看文字已是「有聲post」。這首歌更引起原唱李克勤關注，他在facebook大讚網民創意爆燈，笑言本來打算唱一唱，「但又驚啲仔睇到聽到」。

一班連登仔為「慶祝情人節」，特別以接龍方式改編李克勤的《紅日》，甚至有網民極速製作MV。（《眼紅日》MV截圖）

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日前有網民在連登討論區以「2月14顛沛流離」為題發文，以接龍方式改編李克勤的經典歌曲《紅日》，「2月14顛沛流離」、「2月14曲折離奇」、「2月14恐嚇着你做人沒趣味」、「獨留在屋企 毒X只得你」、「冇人能 一生永遠陪伴你」，網民的高質改詞輕鬆將帖文變成「有聲Post」，更吸引到網民獻唱。

正所謂「無聊事認真做」，經常製作惡搞片的Jackz巴打，在短時間內趕及在情人節完成MV，名為《眼紅日（2月14顛沛流離）》，當中將克勤的舊MV如《閃電傳真機》、多個經典「毒X」代表如阿源、最討厭拜金女的雷哥、周秀娜「毒男粉絲」鄭智殷等片段穿插，相當有心。

事後克勤在facebook回應該惡搞MV，笑言他有興趣唱一唱。（李克勤fb截圖）

巴絲打的認真製作，引來身在內地賓陽工作的克勤留意，他於昨晚及今早先後在facebook發文及拍片大讚網民有創意，「好嘢，咁都比你諗到」，笑言本來打算唱一唱改編版，「反二我也不是什麼斯文人」，惟擔心囝囝聽到有樣學樣，「你知呢啲嘢小朋友學得最快」，便無奈放棄，不過最後仍祝福大家情人節快樂，「單身的就盡快脫單」。

（連登討論區、李克勤fb專頁）

單身狗版本的《紅日》歌詞如下：

2月14顛沛流離

2月14曲折離奇

2月14恐嚇着你做人沒趣味

獨留在屋企 毒X只得你

冇人能 一生永遠陪伴你

2月14顛沛流離

2月14曲折離奇

2月14恐嚇着你做人沒趣味

獨留在屋企 毒X只得你

冇人能 一生永遠陪伴你

哈下～下下下呀呀呀～呀呀呀雅呀雅～

死黨超多 偏偏今天 個個撇低我

從何年 每到這晚 剩我一個 像是沒協助

廿八年 每次單身過

看街裏一雙一雙 像是上天諷刺我

安守家中 不分西東 我也痛哭過

從前時我也怨過 快餐廳裏剩下自閉座

若能認清楚 毒X只得我

無情人 家中看達哥直播

在鏡中 倒影的我

伴侶未找到一位實在是樣衰過錯

沒女生 喜歡的我

每次在這個佳節如雜草 每次傷心過

2月14顛沛流離

2月14曲折離奇

2月14恐嚇着你做人沒趣味

獨留在屋企 毒X只得你

冇人能 一生永遠陪伴你

哈下～下下下呀呀呀～呀呀呀雅呀雅～