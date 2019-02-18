【玩大咗】台Cosplayer持道具槍拍挾持片　路人急報警阿婆嚇到震

台灣桃園3名男女遊戲粉絲，為拍攝遊戲場景畫面照片，上傳粉絲專頁供人欣賞，14日逕自在蘆竹區南崁路附近，拿仿真槍械強押人質，動作逼真嚇壞附近路人，還有一位阿婆手不斷發抖，警方到場後，發現3名男女未依規定申請，依《社會秩序維護法》函送桃園地方法院簡易庭裁處。

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蘆竹警分局南竹派出所表示，昨日接獲民眾報案，稱南崁路邊疑似在「押人談判」，擔心發生命案，警方火速抵達現場後，將這3名男女包圍，經瞭解發現原來是手遊粉絲在角色扮演，但因動作太過逼真，嚇到附近老婦人，3男女因此趕緊和當地里長呂理粲，一同向附近民眾說明情況，安撫受驚民眾情緒。

3男女深知闖大禍，不斷向民眾道歉，警方表示，在大馬路旁持仿真玩具槍拍攝照片，且未經過主管機關核准，已違反《社會秩序維護法》，且嚇到附近民眾，引發公眾恐慌。員警隨後將行為人連同攝影師共3人帶返派出所內，調查完畢後函送桃園地院簡易庭裁處。

蘆竹分局呼籲，若有計畫外拍或其他相關性質活動，使用仿真道具槍或其他物品時，請務必於事先向主管機關申請核准並副知警察機關，以免受罰。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】