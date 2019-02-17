台男意外撞傷手流血　女友出動「吸血神器」包紮　網民：正確做法

如果意外撞傷，手上又沒有急救用品，你會如何處理傷口？有台男前日（15日）於facebook專頁發文，稱早前意外撞傷「噴血」，女友即出動「吸血神器」，女性的衛生巾為他止血及包紮，令他哭笑不得。網民看過相片都笑翻，紛紛留言稱樓主女友非常機智，使用最「就手」又衛生的物品為他急救。

有台男於fb群組發文，稱女友以女性護墊為他包紮，令他哭笑不得。（fb群組「爆廢公社」截圖）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該台男前日（15日）於fb群組「爆廢公社」發文，稱早前意外撞傷手臂，傷口頓時「噴血」，女朋友遂協助她處理傷口及包紮，由於一時之間手上缺乏急救用品，女友情急智生，拿出護墊代替敷料，貼在傷口上為他止血。

有任職護士的網民認證樓主女友的做法，稱如遇緊急情況，可暫時使用女性用品代替敷料。（資料圖片）

他事後上載手臂貼着護墊的相片，問網民：「天才女友把我手貼這樣，是不是有點好笑？」更稱女友完成包紮後表示用護墊會「很吸血」，令他哭笑不得。不少網民看到相片都笑翻，稱讚樓主女友非常聰明，想到用女性衛生用品處理傷口，「女友的反應很機靈哦」，「這樣很棒，一方面無菌一方面吸血效果好」。

亦有任職護士的網民認證樓主女友的做法，指如進行急救時手上沒有衛生敷料，以女性衛生用品代替會比使用紙巾更易清理，不過只能作臨時包紮之用，引來網民開玩笑稱「夜用型比較給力」，「尿布會更吸呢」。

（fb群組「爆廢公社」）