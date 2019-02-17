情人節收BVLGARI戒指　內地女卡住除唔到　忍痛花7.8萬鋸斷

情人節是表達愛意的好時機，不少女士都會收到禮物，而在美國的王小姐卻有另一番難忘回憶。她在情人節當日收到男友贈送價值1,700美元（約1.3萬港元）的BVLGARI戒指，詎料因最近長胖了，戴上手後卻除不下來，試盡了各種方法均告失敗，最後只好到醫院花近1萬美元（約7.8萬港元）鋸斷戒指解除窘境。

王小姐在情人節時得男友贈送BVLGARI戒指作禮物。（梨視頻截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在美國洛杉磯的王小姐憶述，男友於上周三（13日）到拉斯維加斯公幹，翌日回到洛杉磯，及時送上BVLGARI的戒指作情人節禮物，令她又驚又喜。其男友表示是根據以前的尺寸買的，惟最近她發現自己長胖了，戒指未能戴上。她在一氣之下就把戒指強塞進手指，結果脫不下來，非常尷尬。

+ 6 + 5 + 4

鋸斷戒指後，其男友再重新買了戒指和額外一條頸鏈給她。（梨視頻截圖）

王小姐表示，她用了很多方法均不果，「先嘗試去冰敷，潤滑油等」，但仍然無法拿下，無奈下只能半夜到醫院求助。沒想到醫生卻笑言今天是情人節，戒指應該繼續戴上。其後醫生嘗試完整無缺地把它除下來，惟用各種方法都失敗，最後在沒辦法下只好用電鋸鎅斷。

王小姐指美國的醫療費用較高，所以這一鎅盛惠近1萬美元（約7.8萬港元），即使扣除保險賠償，仍要自掏腰包約2000美元（約1.6萬港元）。她事後指自己雖然做了傻事，男友不但沒有怪責她，更一直在旁呵護打氣，並再重新買了戒指和額外一條頸鏈給她，令她非常感動。

（梨視頻）