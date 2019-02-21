4名疑似中國男女強登車　新加坡的哥交更拒載　遭毆打兼被屈非禮

的士司機因交更拒載是正常不過，但新加坡一名的士司機在facebook群組發文，稱自己患有心臟病，是家中經濟支柱，日前直踩14個小時開工後，將燈牌改成「換班」，準備開車回家休息，詎料4名身有酒氣、疑似中國男女（China citizens）強行上車，司機雖已解釋拒載原因，但遭一名男子「爆粗」施襲。司機下車報警時，2男事其後逃離現場，餘下2女雖留在現場，但聲稱遭人非禮。幸附近一名酒店保安目擊事發過程及挺身作證，司機才能洗脫冤屈。

的士司機捱打後下車想報警，中一同女子拉扯阻止，更一度想搶去手機。（fb群組「Singapore Taxi Driver」影片截圖）

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無辜遇惡客的姓李的士司機現年47歲，與妻子育有3名孩子，分別是7歲、9歲及11歲，妻子從事秘書工作，但李仍是家中經濟之柱，他駕駛的士約9年，主要都是夜更，以便接載妻兒上工及上學，並抽時間煮飯及照顧孩子，一家人本來樂也融融，但好景不常，李上月經確診患有心臟病，開車時需量力而為。

上周六（16日）凌晨5時許，李已連續工作14小時，感到非常疲倦，於是將燈牌改成「換班」，然後擬將的士駛回家，駛至余東旋街近富麗華城市中心一個路口時，他根據紅燈指示停車，等候轉燈再開行。

突然，有2男2女疑似中國人嘗試強行上車，他們身有酒氣，其中一名身材高瘦的男子打開車頭乘客座位車門上車。李解釋需交更而拒載，但卻導致對方不滿，高瘦男子向李「爆粗」施襲，揮拳打中的其肩膀。李見寡不敵眾，連忙下車報警，更站在車頭位置，以確保「車cam」拍到其後情況。

片中可見，其中兩名女子與李拉拉扯扯，一度想搶他手機，另一名身材魁梧、手臂有紋身的男子緊瞪著李，更曾作勢想打人，逼使李冒險跑到路中央呼救，現場雖不斷有車輛駛過，但無人停車施救。

最終2名男子在2女的幫助下，成功登上另一輛的士逃走，而2女則繼續留在現場，卻是「惡人先告狀」誣衊李非禮，其中一女更趁李走開求救時躺在地上，訛稱遭李推跌。約半小時後，警方接報趕至，幸調查期間，附近一名酒店保安目擊整個事發過程，更願意挺身作證，證明有人企圖誣衊被非禮或推撞，李才能洗脫犯案嫌疑。警方則表示由於2男已離開，暫時難以跟進，只能備案處理，若李日後再見到涉嫌人士，可以通知警方到場拘捕，如果李想尋求司法協助，就需要親身到法院。

2女女子留在現場協助調查，卻誣衊司機非禮，但附近保安員踢爆。（fb群組「Singapore Taxi Driver」圖片）

李則擔心犯事者是遊客，有機會離開新加坡，自己無法追究，更質疑是否新加坡司機即使捱打都沒有保障。在求助無門下，李於facebook群組公開相片及影片，又交代事件的來龍去脈，吸引當地傳媒追訪。李表示從未遇過類似事件，慶幸當時沒有心臟病發，但事後仍感到不適，需要休息2天，損失500新加坡元（近3000港元）。他稱即使妻兒都擔心他的人身安全，但為了生計，他仍然需駕駛的士賺錢，不過會轉為日更，避免再遇到同類事件，他亦希望行家注意安全，又提醒乘客切勿把的士司機視為泄忿對象。

事件在網上引起極大迴響，引來眾多網民分享，批評事件中的4名男女很沒教養，亦有人呼籲轉發事件，逼使警方落力調查，將犯人繩之於法。

（綜合）