試飛過程太無聊　澳機師天空當畫布　飛行路線留一句話笑爆網民

長時間坐飛機會令人感到沉悶無聊，即使機師亦不例外。澳洲一名年輕機師日前於飛機引擎測試任務中感到無聊，於是在飛行期間當天空是畫布，飛來拐去用飛行路線於雷達上留言：「I’M BORED」（我好悶）。機師所屬的航空訓練學校總監事後指學校「不能容忍」其行為，無奈地說：「他明顯真的很悶，你又可以怎辦？」

澳洲一名年輕機師日前於飛機引擎測試任務中感到無聊，於是用飛行路線於雷達上留言：「I’M BORED（我好悶）」。（Flight Aware截圖）

+ 5 + 4 + 3

該名年輕機師當地時間周二（19日）於澳洲阿德萊德（Adelaide）為一架單螺旋槳飛機測試其新引擎，其間需以特定速度飛行2小時。他於早上8時53分由柏立非路機場（Parafield Airport）起飛，沿海岸線飛越南澳上空，不過當他接近布洛頓港（Port Broughton）時，他開始讓飛機左彎右拐，看似在天空無定向地亂飛。

不過該機師的飛行路線並非無人看見，全都被紀錄在雷達上，只見他以非常精準的方式，於天空上以英文大階寫出「I’M BORED（我好悶）」，而且句子闊數十公里。他最終在早上11時57分返回起點機場，整個過程終耗時3小時左右。

據當地媒體報道，該機師為航空訓練學校的合資格導師，學校總監皮爾納指學校不容忍該機師的行為，但又無奈認為「他明顯真的很悶。他年輕，你又可以拿他怎樣？」

澳洲一名年輕機師日前於飛機引擎測試任務中感到無聊，於是用飛行路線於雷達上留言：「I’M BORED（我好悶）」。（Flight Aware截圖）

事件笑翻不少網民，認為機師只有一個人在天空上有時真的會非常無聊，指「工作亦需要一點樂趣」。亦有網民大讚機師是個天才，「他是如何做到那些180度轉彎？」、「飛行技術滿分」、「航空公司應該考慮聘他工作」。

（adelaidenow、Flight Aware）