早餐後先刷牙？　牙刷應否沾水？　低頭易口臭？　日本牙醫咁答…

影星黎明曾有金句：「我唔會空肚食早餐！」不知下一句會否是「我唔會唔刷牙食早餐」？近日有日本綜藝節目請牙醫教觀眾口腔護理常識，更傳授4招如何對付口臭和正確刷牙的方式，當中包括要先刷牙後吃早餐，因一覺睡醒，口腔內的細菌特別多，如果不刷就吃早餐，那就等於吃細菌落肚。另外，刷牙前牙刷應否沾水？玩手機太多會口臭？牙周病會引致肥胖？箇中答應令網民大感驚訝，紛紛表示獲益良多。

長期做正確的口腔護理，才能擁有清新口氣和健康牙齒。圖為日本女星橋本環奈。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本綜藝節目《ソレダメ》於2月13日播出的一集中，請來牙醫解答口腔常識，列出4大常見的問題，包括「應該刷牙前或後吃早餐？」、「玩手機會導致口臭？」、「牙周病會引致肥胖？」等，直接挑戰人們的常識認知。

「朝早刷牙，應該要在吃早餐前或是早餐後？」日本藤見牙科醫院的古城祐子醫生指出，應該在吃早餐前刷牙。皆因睡覺時唾液分泌量減少，剛起床時口腔中的細菌和毒素是全日最多，如不刷牙就吃早餐，就會連細菌一併吃下。

不少人在刷牙前都會把牙刷沾水，好讓牙膏起泡，惟古城醫生表示，如刷牙前牙刷沾了水，牙膏的確很快就會起泡，讓人有刷得差不多的錯覺，但實際上仍未達到清潔效果，建議大家刷牙前不沾水才是最好的。

牙刷沾了水的話，牙膏很快就會起泡，迅速讓人有刷得差不多的錯覺。（網上圖片）

古城醫生更提出，過度使用手機會導致口臭！他指唾液有消除口臭產生的細菌的作用，而低頭玩手機的姿勢會壓迫唾液線，導致唾液分泌減少，繼而引起口臭，故建議使用手機的時間要適量。

另外，牙周病和肥胖竟然也有關係！眾所周知，口中殘留牙垢會引致牙周病，令牙周膜受到破壞萎縮，甚至會損害牙根、牙神經和牙骨，而牙周病的毒素會導致血糖上升，從而增加新陳代謝症候群風險，如新陳代謝減慢就會令人肥胖。

看過節目的網民都指內容十分實用，惟有人同為部份知識只是關乎衛生問題，「牙刷沾水那一點跟水本身沒關係吧。而且牙刷放了一個晚上，先用水先洗一下比較乾淨」、「如果牙刷沒洗過再擠牙膏，上面有病菌或晚上被蟑螂爬過直接刷，不是更髒？」，有人則認為是觀念問題，「真的有人會以起泡不起泡作為自己刷好了沒的標準嗎？如真的這樣，那個人根本就不懂刷牙」。有網民笑言，「低頭會口臭？那看書跟寫字不也一樣？那我可以跟媽媽說，因為低頭會導致口臭，所以我就減少看書跟寫字嗎？」。

（《ソレダメ》）