【東寶小館】落單字迹潦草如書法　網民拆唔掂　伙計：中文嚟

食肆伙計手寫落單爭分奪秒，狂草字體如出自藝術家之手，日前藝人葛民輝到大排檔「東寶小館」吃飯，驚見落單紙字迹超級潦草，怎也未能解讀菜式是什麼，遂放上叫網民競猜，有人笑言，「菜單定係藥方」，戲指如同樣亂潦的醫生字跡般。餐廳伙計回應《香港01》指：係中文嚟！

東寶小館可說是大排檔名店，吸引不少食客幫襯，晚晚客滿十分熱鬧。（網上圖片）

藝人葛民輝指去大排檔「東寶小館」時發現落單紙的字跡潦草，完全看不明白。（facebook「葛民輝 Eric Kot」截圖）

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藝人葛民輝今日（1日）在facebook上傳一張落單紙相片，指「望咗成晩，仍然是無乜可能會有人睇得到」，笑言不明白落單寫了甚麼菜式，「應該係一道符。」從照片可見，落單紙來自「東寶小館」，人手寫的字迹在紙上形成多個「圓形」，一串串的圓圈如龍捲風般，又像文具店給人試筆紙，讓看的人「搲晒頭」。

落單紙人手寫的字跡在紙上形成多個「圓形」，一串串的圓圈如龍卷風般，讓人「搲晒頭」。（facebook「葛民輝 Eric Kot」截圖）

帖文引來網民瘋狂討論，大家都覺得十分爆笑，爭相亂估是甚麼菜式，不少網民都表示有嘗試去認真睇，但仍「拆唔掂」；有熟客指出，「我睇到嗰6字」、「第4樣係花甲, 第5樣應該係雞」、「其實去食嗰時睇住佢落單會睇到多啲佢寫咩」。

又有網民認為看不明白不重要，「你睇唔明唔打緊，廚房睇得明就OK啦」。「東寶小館」伙計向《香港01》表示，不就落單紙多作回應「費事宣傳」，對於被懷疑是否寫英文，伙記就堅稱以中文落單，不存在看不明白的問題。

有網民早前亦有上載類似的落單紙，字跡酷似英文。（網上圖片）

「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）到香港宣傳電影時，也特意到「東寶小館」吃飯。（網上片段截圖）

位於北角渣華道街市的「東寶小館」，被譽為大排檔名店，提供地道小菜，店內提供「戰鬥碗」給客人喝啤酒、汽水，頗有懷舊特色。早兩年前，「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）到香港宣傳電影時，也特意到「東寶小館」吃飯，被不少市民成功「野生捕獲」。

（facebook「葛民輝 Eric Kot」）