日私人船場被誤當《千與千尋》取景地　場主苦求：唔好再嚟！

宮崎駿的動畫中有不少場景都是取景自日本真實地方，當地自然成為影迷的「打卡」好去處。近日網上有傳，愛媛縣的下灘站附近有條延伸入海中的路軌，就是《千與千尋》當中小千乘水中列車找錢婆婆的地方。不過原來該地方不但與《千與千尋》無關，更是一個私人的船舶維修場，場主眼見每日有上百人「侵入」其工作場所，踩着他的「搵食架生」拍照，不禁於網上大呻：「唔好再嚟啦！」

網傳愛媛縣的下灘站附近有條延伸入海中的路軌，就是《千與千尋》小千乘水中列車找錢婆婆的地方，不過該地方不但與《千與千尋》無關，而且是私人的船舶修理場。（劇照）

+ 25 + 24 + 23

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

愛媛縣的下灘站早就因是個臨海的無人車站而非常有名，不過對《千與千尋》而影迷而言，附近有兩條路軌卻比車站更有吸引力，因為這兩條路軌是由沙灘延伸入海，與《千與千尋》中小千要乘水中列車到錢婆婆的地方拯救白龍的一幕幾乎一樣。該地點經日媒在社交媒體廣泛報道後，成為了熱門觀光景點，而「延伸入海的路軌」（#海に続く線路）的標籤亦成了熱門搜尋字。

不過，其實這兩條路軌並非《千與千尋》的取景地，而且更是一個私人船舶維修場！場主指兩條路軌是用來運載船隻到修理場的工具，即使現在修理場內外都立有「禁止進入」的告示板，許多觀光客仍無視警告，走到路軌上打卡。

即使修理場內外都立有「禁止進入」的告示板，許多觀光客仍無視警告，走到路軌上打卡。（網上圖片）

場主於是在facebook大呻，「這裏是船場，不是《千與千尋》的取景地，更不是什麼隱世治癒的地方」，她又指每日都有100人左右來到，亂拋垃圾的問題愈來愈嚴重，令她感到非常困擾，「大家覺得用來工作的工具，每天都被人踐踏是沒有問題嗎？自己的家每日有100人來沒有問題嗎？求求大家，不要再來了！」

場主近日更已就事件向當地警方備案，希望外人不要再去，以免有非法侵入之嫌。

而《千與千尋》中出現的電車的真實取景地，其實是在名古屋附近的伊勢灣，當地在1959年9月受颱風「維娜」的影響，洪水淹沒了名鐵常滑線，惟火車沒有因而停駛，在水上行走，因而成名。

（Twitter、Netgeek）