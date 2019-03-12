等紅燈唔耐煩　台鐵騎士落車做掌上壓片瘋傳　結局神展開

路上遇到紅燈要停車是常識，不過紅燈太長還是會讓人覺得困擾。近日台灣有網民在facebook群組上分享短片，指有鐵騎士等候紅燈時下車健身，在路上猛做掌上壓及仰臥起坐，並於綠燈前回到車上。影片火速引起網民熱議，不少網民都覺得短片十分有趣，大讚鐵騎士善用時間，「只要想動，到處都是健身房」，但有人認為太危險，亦有人質疑其動作不太正確，其後樓主在帖子留言自爆自己就是該名鐵騎士，更上載爆肌照片，大騷健碩身形。

台灣有網民拍到，一名鐵騎士在馬路上遇到紅燈，於是下車做運動健身。（fb「爆料公社」短片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

fb群組「爆料公社」有網民上載短片，稱「這紅燈實在太久了，強迫症發作……」，影片可見一名鐵騎士在十字路口遇上紅燈，不過他紅燈等候時間實在太久，於是他下車在路上健身。鐵騎士先做了20多下掌上壓，然後換姿勢做約10下仰臥起坐。在他上車前，他還做了一個踢腿，不過由於平衡力不太好，站得不穩，幾乎跌倒在旁邊的行車線上，略為危險。

上載短片的網民其後在留言表示，其實自己就是片中做健身的鐵騎士，對於有人指他的仰臥起坐姿勢不太正確時，他指自己已經盡力做好，不過由於戴了頭盔，所以不能整個人攤平在地上。他更在留言上載自己的腹肌照片，可見身形的確不錯。

鐵騎士在fb群組內分享自己的爆肌照，指自己已經盡量做好姿勢，不過因為頭戴頭盔所以不能攤平在地上。（fb群組「爆料公社」圖片）

鐵騎士在fb群組內分享自己的爆肌照，指自己已經盡量做好姿勢，不過因為頭戴頭盔所以不能攤平在地上。（fb群組「爆料公社」截圖）

短片上載約一天時間，便已經得到約2.6萬個讚好。不少網民都覺得鐵騎士十分有趣，很會善用時間，不過亦有人指出，鐵騎士在路上做運動「只會吸廢氣」，對身體不太好，而且路面情況多變，十分危險，還是乖乖待在車上比較安全。

（綜合）