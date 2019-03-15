中國女工程師愛錯送命　新加坡已婚渣男燒屍3日　「甚麼都沒剩」

中國天津31歲女工程師崔雅潔在2016年被50歲的新加坡已婚男友邱貴福殺害，邱貴福用了3日來燒屍企圖毀屍滅迹，被捕時更笑着對警察說：「甚麼都沒剩！」案件周二（12日）在新加坡高等法院開審，邱貴福被控謀殺，他否認控罪。

崔雅潔畢業於英國南安普敦大學（University of Southampton），其後在新加坡一間半導體公司擔任工程師；她於2016年7月11日晚上約9時失蹤，翌日證實遭殺害。

崔雅潔的好友吳文娟在庭上揭露崔雅潔如何認識邱貴福，原來崔雅潔當日上門找前男友要求復合失敗，在公寓外大哭，保安員上前驅趕，邱貴福出現安慰她，更趁機示愛「你這麼好的女孩，既然他不珍惜你，要不要你來做我的女友？」二人隨即展開戀情，但崔雅潔不久發現邱貴福已婚，邱貴福即訛稱已回復單身。

崔雅潔失蹤一日後證實遭殺害。（Facebook圖片）

破產打工仔扮洗衣店少東

控方在庭上直指邱貴福是冷酷無情的騙子，至少曾向4名女子訛稱是洗衣店少東，但實際上一名普通員工，且曾經破產，在2004年和2011年更因失信罪，分別被判監禁6個月和16個月。控方指出，邱貴福訛稱已離婚，將會與崔雅潔結婚，同時假借投資名義騙去她約2萬新加坡元（約11.5萬港元）；由於邱貴福一直與妻子和兒子見面，惹起崔雅潔不滿，二人因此經常爭吵，崔雅潔要求討回2萬新加坡元，但邱貴福歸還了一半。

崔雅潔失蹤當晚曾在facebook發訊息給邱貴福的妻子，要求她抽身而退，邱貴福發現後立即致電給崔雅潔，但她沒有接電話。翌日上午，崔雅潔威脅邱貴福稱會告發他非法投資和出軌，邱貴福擔心遭「踢爆」，隨即趕到地鐵站出口把崔雅潔攔住，然後載她到濱海灣花園，崔雅潔被指在車上不停辱罵邱貴福的家人，邱貴福暴怒下在車內掐死她。邱貴福將崔雅潔遺體帶到林厝港，並淋上汽油燒屍，足足燒了3天。事後，警方在案發現場，只找到少量毛髮、骨灰及衣服殘留物。

邱貴福透過律師辯稱，他是遭到挑釁，二人發生激烈爭吵下犯案，而且本身患有「間歇性暴怒症」（Intermittent Explosive Disorder），希望藉此脫罪。目前案件仍在審理中。