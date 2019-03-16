公司要求下屬每日填工作表　每半個鐘寫一次做緊乜　網民狠批多餘

對於上司來說，下屬就是需要每分每秒用得其所，有效率地處理工作。有網民近日於facebook大呻，表示公司要求員工每日需要填寫工作表，而且表內要仔細寫明每半小時做過的事情，令樓主大感無奈。不少網民亦稱曾遇過自己公司有相同規定，直斥非常無理，「是旦填都覺得好浪費時間，無聊人先諗到呢啲嘢」。

該網民大呻自己公司有項奇怪規定，指出員工每日在上班期間，必需要填寫一份工作表。（fb專頁「奴工處」圖片）

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該網民最近於fb專頁「奴工處」撰文投稿，大呻自己公司有項奇怪規定，樓主指出員工每日在上班期間，必需填寫一份工作表。相中可見，表內的時間欄以半小時計算，由早上8點開始工作，直至下班前都需要詳細寫明自己在過去的時間內完成了甚麼事情。

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樓主對此非常不滿，更坦言：「每日都要填真係好煩。」不少網民亦紛紛留言表示有相同遭遇，「填過啦，另外你地有無每年作文講下一年如何比今年進步？」、「我試過，要記得晒你嗰日做過啲乜，好似手冊咁……」、「試過填呢份嘢，真心覺得勁浪費時間，用填表時間已經可以做多樣公事」。

有網民更大呻慘痛經歷：「要寫埋工作交接、遇到工作上啲嘢要點處理、點幫上司同大老闆排憂解難都答，文字版同格式版各一份，寫咗六千字……」

其他網民更批評樓主公司要求無聊，笑言叫樓主「玩嘢」，「08:00-08:30 填表，09:00-09:30 填表」、「 開工開始填，填完就放工」。

（fb專頁「奴工處」）