【曬黑成癮】無視患癌愛滋風險打助曬針　白人少女太似黑人遭辱罵

不少人都想擁有一身古銅色肌膚，但凡事切忌過猶不及，英國北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）一名22歲女子曬黑皮膚成癮，除了一周照3次太陽燈，還注射非法藥物加速曬黑。她曾因黝黑肌膚被誤會是黑人，甚至被網民罵種族歧視，但她仍堅稱自己「不曬黑就不能活」。

每周曬3次太陽燈

蒂滕索爾（Hannah Tittensor）正在修讀美容課程，青春期開始就愛塗美黑霜，讓皮膚看起來像曬黑了一樣，但美黑霜總是沾到衣服和床單，脫色時又顯得不均勻，令她十分煩惱。

2015年，蒂滕索爾在土耳其旅行期間如願曬了一身古銅色肌膚，感覺皮膚像變好了般，充滿光澤，從此有了這股「曬黑癮」。在男朋友鄧洛普（Ben Dunlop）介紹下，她開始曬太陽燈，每周曬3次，每次15分鐘；接著，她的哥哥又介紹她注射「助曬針」美拉諾坦（Melanotan）激素以加速曬黑。

英國是禁止美拉諾坦買賣，根據國民保健署（NHS）網站介紹，這種助曬針並未經藥品與保健品管理局（MHRA）測試及批准，安全成疑，而且使用時須用清水稀釋及以針筒注射，有可能感染愛滋病、肝病等疾病。

在男朋友鄧洛普（Ben Dunlop）介紹下，蒂滕索爾開始曬太陽燈，每周曬3次，每次15分鐘。（Instagram）

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「不曬黑就不能活」

蒂滕索爾每次打完針都會感到噁心和食慾不振，但她仍堅持「有些人會覺得這是件好事」。她又透露：「我的家族有癌症歷史，所以我患皮膚癌的風險可能較高，惟只要經常檢查皮膚上的痣就沒問題。」不過，有醫學文獻指出，美拉諾坦會令人長出新痣或改變痣的形狀，令皮膚癌難以被檢查出來。

沉迷曬黑和Instagram的蒂滕索爾曾因膚色而被誤會是黑人，並遭到許多網民攻擊她種族歧視，批評她想改變自己的種族成為黑人，她回應稱：「我沒有種族歧視，我只是一個喜歡曬得很黑的白人女生。」她認為自己與其他愛美的女生無異，「有些女生會說自己沒有美甲不能活，而我就是不曬黑不行。」

（綜合報道）