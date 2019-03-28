台夜巿賣「無主包裹」　10港元100克　幸運兒幾十元買到iPhone

網購盛行，當中基於種種原因，可能出現無人收貨的「無主包裹」，這些包裹會如何處理呢？台灣日前至少有兩名商戶向當地海關大手購入這些「無主包裹」，在沒有拆箱的情況下，在夜巿分別以100克40新台幣（約10港元）及1公斤300新台幣（約76港元）的價格，以秤重量方式賣貨，吸引大批民眾尋寶。顧客將包裹又摸又搖，希望以最低價格購得最貴貨物，有幸運兒以數十港元就購得iPhone 7、藍芽耳機等奢侈品，但亦有人不幸買到內褲或內地平貨。當地行政院消費者保護處官員指，上述商業活動沒有違法，但消費者需承擔買賣風險。

高雄夜市日前有一個攤檔以秤重量方式售賣大批「無主包裏」，吸引不少人來尋寶。（東森新聞影片截圖）

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台灣民眾若到網上購物，其中一項收件方式是透過中華郵政或物流公司送到便利店，然後再自行取貨，一旦無人認領或事後退貨，就會囤積在便利店內，可能交由中華郵政或物流公司還給寄件人，如果寄件人拒收，便交由中華郵政或物流公司自行處理，有部分輾轉交到海關。有台灣商人覷準商機，循不同方式大批購入貨品不明的「無主包裹」圖利，顧客購買時不許開箱，只能憑運氣入貨。

根據《東森新聞》報道，高雄夜市日前有一個攤檔售賣大批包裏，每個包裏都大小不一，部分列出在上月發貨，部份更有收件人及寄件人的個人資料。攤檔負責人解釋「這全是便利店的物流服務無人領取的退件…各大物流（公司）、黑貓宅急便收購回來」、「不要再跟我說裡面是什麼，我自己也不知道，統統秤重賣，100克40新台幣（約10港元），每一個都保證物超所值」，負責人更說有人買到iPhone 7，「一打開沒價值性，你還給我就好」。

記者報道，一名男子花費170新台幣（約43港元）買到香水及睫毛增長液，亦有人用40新台幣（約10港到）買到聖誕燈飾，更有人花了100新台幣（約25港元）入貨，拆箱後是藍芽耳機及美妝產品；有民眾則不幸買到內褲。只見開箱貨物五花八門，尋寶結果使民眾不是由「期待到無奈 」，就是「來回地獄又折返人間」，氣氛相當熱烈。

台北一名批發商亦售賣大量無主包裹，同樣是按重量發售，而且買得愈多，平均售價愈低。（東森新聞影片截圖）

另外，當地記者亦在台北找到一名批發商，同樣擺放大量包裹，根據牆上價錢表，包裹同樣以重量計算，在10公斤以下的情況下，每公斤包裹300新台幣（約76港元），100公斤以下的情況下，1公斤包裹250新台幣（約63港元），200及500公斤以下就會有更低價錢，換言之，買得愈多就愈便宜。店員解釋該批包裹是「海關扣留品…有人買了包裹不取貨，或者買了包裹之後退貨，然後被扣留在海關…物流公司拒收…過了一段時間無人收，我們才會整批買來賣」。店員更指自己過往「有開過一支山寨iPhone，它就是某些功能不能用」，記者現場所見，多個包裹上都是近期發貨，由去年底至上個月都有。

有民眾用870新台幣（約221港元）買了5個共重2.9公斤的包裹，入貨後向記者展示尋得什麼「寶物」，包括一個質感不錯、但並非名牌的全新手袋、兩隻手鈪、兩盒來自韓國的涼爽足貼及6支包裝寫有簡體字的保濕彈力素，相信來自內地。

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台灣傳媒就「無主包裹」詢問中華郵政及其他物流公司，前者回覆將包裹保留1個月至3年，若無人認領，則會銷毀或變賣，後者則解釋會退還給寄件人，如果寄件人拒收則會銷毀，不會變賣，但傳媒沒有交代他詢問哪間物流公司。

行政院消費者保護處官員指，假設流公司的包裹無人認領物，在法例上公司將合法擁有該批包裹，可以自行處理，如果再變賣出去都沒有違法，但消費者購買「無主包裹」，需要承擔買賣風險，包括質素參差，以及貨品不合自己需要等等。

（東森新聞）