【許志安黃心穎】18年前MV安仔搭肩安慰馬國明　網民：該死的緣分

今年51歲的許志安（安仔）被爆背太太鄭秀文（Sammi）偷食黃心穎，二人車廂攬啜15分鐘的片段流出，令全城嘩然，一直被封為「TVB筍盤」的馬國明公然被「戴帽」，跟心穎兩年多的戀情隨時凍過水。安仔及馬國明可謂「亦敵亦友」，二人除是「波友」，均是明星足球隊成員外，兩人早在2001年結緣，馬國明曾為對方出演《昨遲人》MV，如今卻發生女友背自己偷啜「人夫」安仔，令網民不禁慨嘆這是「該死的緣分」。

馬國明早在2001年曾參演安仔的《昨遲人》MV，在最後一幕安仔更輕輕拍一拍馬明的膊頭。（《昨遲人》MV截圖）

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許志安及黃心穎被爆各自背另一半偷食，在車廂上演一場長達15分鐘的攬啜真人騷，跟心穎拍拖兩年多的馬國明，同樣成為另一焦點，跟安仔頓時由「波友」變「情敵」。

安仔（右）及馬明同樣熱愛足球，兩人均是明星足球隊成員。左為梁漢文。（許志安微博圖片）

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安仔及心穎的偷食片段流出後，有網民發現其實安仔及馬國明早在18年前結緣，2001年馬國明曾為安仔拍攝《昨遲人》的TVB版MV，當中馬國明飾演一名運動員，發生意外後需以輪椅代步，最後女友離他而去，在MV的最後，安仔更輕輕拍一拍馬明的膊頭，畫面看來十分有feel。

除MV合作外，安仔及馬明同樣熱愛足球，兩人均是明星足球隊成員，不時隨團到各地比賽及觀看賽事，但二人可有同場出現過就不得而知。如今「波友」竟搭上自己女友，不少網民替馬國明感心痛，不禁慨嘆這真是「該死的緣分」。