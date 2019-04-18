稱為身心健康　父親偷偷丟掉12箱AV珍藏　美國男入稟索償67萬港元

最心痛是，救得太遲。日前一名美國男子入稟控告父母，指二人將他價值約2.9萬美元（約22.8萬港元）的12箱成人色情片珍藏扔掉，要求他們賠償8.6萬美元（約67.4萬港元）。其父母辯稱是為了兒子的精神及情緒健康，希望他會理解。

有名美國男子被父母丟掉12箱成人色情片珍藏。（視覺中國/GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據外媒報道，該名30歲男子於2016年10月，因離婚而搬回密歇根州與父母暫住，約一年後他搬到印第安納州獨居，在整理父母寄到新居的物品時，卻發現不見了12箱成人色情片珍藏，令他大為震驚。

他入稟索償父母8.6萬美元（約67.4萬港元），作為丟掉價值約2.9萬美元（約22.8萬港元）的12箱成人色情片珍藏補償。示意圖。（視覺中國/GettyImages）

事後他曾向父母發過電郵，指責他們不尊重，胡亂處置他的私人物品，「如果你對我的東西有意見，你應該先告知我，但你選擇沉默並報復我」。而他的父親則回應：「信不信由你，我丟掉你的色情片是為了你的精神和情緒健康着想，如果我找到一公斤可卡因，我都會做同樣的事情，我希望你有一天能理解。」

該男子曾試圖報警求助及尋求法律幫助，惟檢察官並無起訴其父母。而他決定自己打官司，入稟起訴父母，要求他們賠償8.6萬美元（約67.4萬港元），作為丟掉價值約2.9萬美元（約22.8萬港元）的12箱成人色情片珍藏補償。

（abc News）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁