【有味冠軍】跑上海半馬突肚痛　男子邊跑邊痾　衝刺贏埋非洲跑手

運動比賽時突然人有三急你會如何解決？昨天舉行的第五屆上海半程馬拉松賽出現了尷尬一幕，來自安徽的男跑手吳向東跑至10公里時突然肚痛，至14公里時便忍不住「邊跑邊痾」，「釋放」過後他未有放棄，反而更落力衝刺，最後更於終點前超越其他選手奪得國內第一名。

內地男跑手吳向東昨於上海參加半馬拉松比賽時突然肚痛，更忍不住「邊跑邊痾」，惟他並無放棄，最後更奪得國內首名的成績。（搜狐新聞截圖）

+ 5 + 4 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

第五屆上海半程馬拉松賽昨於浦東陸家嘴舉行，來自世界各地1.5萬名跑手整裝待發，於早上7時的鳴槍聲響起後展開腳步，然而比賽途中卻出現了尷尬的一幕。來自安徽的男跑手吳向東於起跑後10公里時突然感到肚痛，最初他以為能忍住，惟至14公里時「大爆發」，直至18公里時更「完全釋放」。

吳向東於比賽途中「邊跑邊痾」，雙腳內則明顯看到啡色的水迹，他賽後立即到洗手間清理。（吳向東微博圖片）

不過「卸貨」完畢後，吳向東未有因突發情況打亂腳步，反而落力衝刺，更於終點前超越另一名非洲裔選手，以1小時6分15秒的成績奪得國內選手第一名。從微博相片可見，吳向東於比賽途中「邊跑邊痾」，雙腳內則明顯看到啡色的水迹，名乎其實「睇到都有味」。

吳向東賽後直指肚痛影響其表現，估計可能是衣服濕掉貼在肚子上着涼所致。（看看新聞截圖）

吳向東賽後立即到洗手間清理，笑言「感覺褲子不想要了」、「釋放完了就是舒服，衝刺都有勁」，並於微博發文自嘲：「這場比賽不想回憶。」他接受訪問時表示，昨日的成績只是一般，稱本來能跑更快，可是受到突然拉肚子影響，估計可能是衣服濕掉貼在肚子上着涼所致，因他賽前只喝了礦泉水和吃麵包，相信不是食物出問題。

事件引起內地網民熱議，紛紛留言指吳向東是「一個有味道的冠軍」，笑稱「哈哈哈，噴氣式助力」」、「這招厲害！後面的人都被臭暈了」。亦有網民欣賞吳向東不放棄的精神，稱讚他「真佩服你呀，還能自嘲，我邊笑邊心疼，繼續加油」，「很有運動精神，超堅強的，過程應該很痛苦」。

（看看新聞、搜狐新聞）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁