食日式火鍋放題常現大嘥鬼　8碟肉塞鍋內當食咗　店員鬧爆好折墮

政府及環保團體常告誡「咪做大嘥鬼」，惟不少喜愛食放題的市民總「慌死蝕抵」，結果浪費食物。有日式火鍋放題店店員網上鬧爆食客的浪費文化，指常見客人亂點，被提醒時次次都說能吃完，惟有人叫8碟牛肉只塞入鍋內「當食咗」，有人臨關門急叫6碟肉卻無食過，還厚面皮問可否帶走，忍不住鬧爆他們太折墮，網民齊稱應「食剩要收錢」，以作懲罰。

有火鍋放題店店員在網上投稿投訴浪費文化，分享客人3種浪費食物的惡劣方法，當中有人叫了8碟牛肉，全塞入鍋內「當食咗」。（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在日式火鍋放題店工作的網民，投稿至facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」，狠批不時遇到大嘥鬼，大爆其中一次有6人進入店內，即叫20碟肉，經理詢問「係唔係真係食得晒？」，當中一名身型健碩的男子拍心口稱可以，隨後「一路10碟咁加」，至截單前20分鐘還再叫8碟牛肉，被經理提醒仍稱可以吃完，結果埋單後一看，他們竟是將8碟牛肉全部塞入鍋內「當食咗」，由於塞得太滿，未熟牛肉浮在湯上，其浪費又無品的行為令人一看就生氣。

樓主又爆有一對年輕夫婦幫襯，甫坐下叫了10碟肉，他問該名懷孕太太「係唔係真係食得晒？」對方也答可以，他原想「大肚婆大食啲，都好合理，你唔食，寶寶都要食啦」，沒料最終發現「起碼9碟肉郁都冇郁過…放喺枱面當食咗呀」。

大嘥鬼眼闊肚窄，是浪費食物的代表。（大嘥鬼fb圖片）

不止吃不完，有人更無恥到食放題都想打包。樓主指曾有4人打邊爐，臨關門最後一刻仍叫了6碟肉，結果到收工時間「6碟肉郁都冇郁過」，還厚面皮細聲問職員可否帶走，令他忍不住怒問「係唔係如果畀你哋拎走，罪惡感就冇咁重呀？」

浪費的何止肉類，樓主鬧爆無品食客明知食唔完都亂拿，「拎幾斤菜呀丸呀麵呀飯呀，煲到成煲盆菜咁」，質疑雖然任食，但「食幾多拎幾多，真心咁難咩？係唔係我哋無罰錢無出聲，你哋就覺得浪費食物就無問題？係唔係無受過教育？點解你哋會覺得浪費食物無問題？」批評這班大嘥鬼太折墮。

這則帖文吸引約千人「畀嬲」，網民紛紛留言指「食剩要收錢，仲要真係堅收個隻就無人剩」、「做人真係唔好咁折墮，食得晒先好叫咁多」、「最憎啲人慌死蝕抵，仲要嘥晒啲嘢」，認為應食剩要罰款以收阻嚇，惟也有飲食業人士指出就算有罰則也難以執行，因最終要罰款時隨時引發爭執，亦有人搞鬼地標籤環保署吉祥物大嘥鬼，要求牠主持公道。

（fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁