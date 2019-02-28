【有食譜】賀年禮盒食唔完？　港媽教路點加工　金莎做麵包免浪費

踏入2月最後一天，過年糕點過期未食也要倒掉，但賀年禮品如曲奇、朱古力及餅乾等，放着也令人「頭痕」。facebook專頁「皇帝囡媽媽」分享，過年食品「加工」即可改頭換面，如用金莎做麵包、樂家杏仁糖做曲奇，力爭不做「大嘥鬼」。不過她也坦言，最直接的方法其實是「叫人唔好送」，家中自然少食剩。

新年過去，不少人家中仍有賀年禮盒未吃完，除了轉贈別人，自行加工改造，也鹿解決問題。（食德好圖片）

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農曆新年剛過去，去到月尾不少家庭仍剩下過年禮盒，甚至出現「食極食唔完」的恐怖情況。在facebook開設專頁講述與女兒親子生活的「皇帝囡媽媽」接受《香港01》訪問時，介紹改造過年剩餘食物的妙法，或能為網民解決當前難題。

小孩子最愛的賀年禮盒，離不開曲奇和朱古力，家長們打開這類禮盒時都會着孩子「多多幫忙」，吃多一點免生浪費。皇帝囡媽媽笑言親戚朋友都知道女兒口味，所以「送畀我哋嘅賀年禮盒都係佢最鍾意食嘅嘢」，否則女兒「寧死不吃，唯有自己慢慢食」。

金莎朱古力面包

家長可以用麵團捏出小朵，造出卡通麵包。（「皇帝囡媽媽」提供圖片）

樂家杏仁糖曲奇

她建議可以將金莎當成餡料放入麵包中，再將麵包做成卡通人物形狀，靠自己改頭換面，既可以「氹」小朋友，又可以換一下口味。另一種送禮熱門「樂家杏仁糖」，皇帝囡媽媽就建議壓碎拿來做曲奇，麵團用普通做法即可，之後將壓碎的杏仁糖混合，又別有一翻風味。

最耐吃的「嘉頓什餅」，如果有市民收到，其實壓碎用來做蛋糕餅底，如果簡單一點，皇帝囡媽媽建議可以用朱古力筆在餅上畫公仔，或者將賀年的朱古力放在熱水上溶成朱古力醬當「顏料」亦可，「可以包得靚靚做小息時零食」。

不過，如果家長們太忙，皇帝囡媽媽建議可以在平日陪孩子「煲劇睇戲」時，「攞曬呢啲嘢出嚟，邊睇戲邊食，食食下就唔覺㗎喇」。

用賀年的朱古力糖果做曲奇是一種好選擇。（「皇帝囡媽媽」提供圖片）