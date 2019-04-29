大馬民宿貼相稱「周杰倫」入住　網民狂嘲：這臉是「糾結倫」吧？

有人天生一副明星臉，亦有人生得一副很像某明星的臉，兩者待遇隨時有天淵之別！馬來西亞馬六甲近日有一間民宿在facebook專頁貼圖，稱「周杰倫也選擇入住」、「是來馬六甲旅遊最佳選擇的民宿最好的見証」。不過只見圖中之人並非真正的周董，只是一個留了鬍子、髮型及眼神都在模仿的「高仿版周杰倫」。雖然帖文內容很快就被更改，大幅刪去「周杰倫也入住」等字眼，但無阻網民紛紛湧入留言，狂嘲相中人「中幅射」、「這臉是糾結倫吧？」，叫民宿老闆「做生意要老實一點」。

馬六甲《緣•民宿》上周五（26日）於facebook專頁貼出3張圖片，指「周杰倫也選擇入住」，但圖中之人只是一個留了鬍子、髮型及眼神都在模仿的「高仿版周杰倫」。（馬六甲《緣•民宿》fb截圖）

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馬六甲《緣•民宿》上周五（26日）於fb專頁貼出3張圖片，指「周杰倫也選擇入住馬六甲《緣•民宿》啦，這就是來馬六甲旅遊最佳選擇的民宿也是《緣•民宿》最好的見証，謝謝您對《緣•民宿》信任與支持」，惟圖中所謂的「周杰倫」只是一名身穿黑衣及留有鬍子的男子，雖然髮型及眼神與正版少許相似，但身型較肥。

帖文隨即廣為熱傳，不少網民嘲笑稱相中人一點也不像周董，「你看那張臉，這位是『糾結倫』吧？」、「大家喜歡長得壞壞的周杰倫，不是喜歡長壞的周杰倫」。亦有網民提醒民宿老闆，指他有機會涉及肖像侵權，而且提及到周杰倫的名字，「經紀公司絕對有權利對你進行法律訴訟」。

圖為真正的周杰倫。（資料圖片）

帖文至今已被更改，大幅刪去有關周杰倫的字眼，不過仍停止不了網民的嘲諷，更有人搬出被戲稱為「暗黑周董」的日本AV男優東尼大木的照片，「你是這位AV男優吧？不要以為你用了生髮水、失戀了、變滄桑了、人老了、又胖了，我就認不出你來」。

（fb專頁「馬六甲《緣•民宿》」）

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