父母邀美國旅行一個月　DSE女生怨阻礙溫書：仲要叫我去玩？

中學文憑試（HKDSE，下稱DSE）是決定大部分中學生能否升上心儀大學的公開試，「一次定生死」令不少學生壓力巨大。有中五女生日前就投稿至facebook專頁「名校 Secrets」，稱自己正為DSE爭取時間溫習，不過父母卻邀請她於今年暑假到美國旅遊一個月，她認為父母不了解她，亦不明白學業對她的重要性，「佢地唔幫我學業都算，仲要叫我去玩？真係唔知咩事」。 帖文引起網民熱議，不少人認為女生「身在福中不知福」，不明白父母的好意；亦有人認為樓主認真準備DSE是好事，建議她與父母好好商量，安排於試後才去旅行。

有即將面對DSE的中五生發文，稱父母提出於暑假到美國旅遊，抱怨對方未有考慮其學業問題。（資料圖片）

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該女生抱怨認為父母不了解她，亦不明白學業對她的重要。（fb專頁「名校 Secrets」截圖）

該名就讀中五的女生早前投稿至fb專頁「名校 Secrets」，指還有一年便要應考DSE，故現時已不斷補習及溫書準備，但父母最近卻邀請她於暑假一起到美國旅遊一個月，更希望她於暑假前請幾日假配合旅程。父母的邀請令樓主非常無奈，她指自己不算名列前茅，不過亦在前30名內，認為父母「成日覺得我好似唔洗溫咁，我而家最需要係佢地幫我搵練習或者搵補習，而唔係放鬆」。

樓主抱怨指，父母彷彿完全不緊張其學業，她曾解釋指自己要準備考試，需要時間溫書，「佢哋就話我喺屋企都係玩手機，仲叫我帶埋啲書去美國，根本一啲都唔明我，去旅行邊有可能溫到書？」她於是發文向網民訴苦，希望得到解決方法，又直言「唔好同我講有得去旅行算好，你係我你都唔會想去」。

有網民認為樓主不明白父母好意，亦有人建議她可以與父母好好商量。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，有人認為樓主「身在福中不知福」，認為她應珍惜與父母相處的時間，「應該要好好感恩父母可以畀錢你去旅行，有啲人想去都去唔到」，有人則指去旅行亦是見識世界的好機會，認為樓主如能好好分配時間，相信不會對學業有太大影響，「去旅行放鬆心情，擴闊自己眼界其實有助你思考同解決問題，包括令你學識點樣分配時間溫習。你應該慶幸有咁信任你能力同對你有信心嘅父母」。

不過，有網民則支持樓主，認為她重視學業也是無可厚非，建議她向父母坦白問題，討論能否將旅程改期或縮短等等，「既然樓主有心讀書就去做，就算父母想帶你去旅行都要好好堅持，對得住自己以後唔後悔就好了」、「不如你認真同父母再傾下，佢地覺得係為你好，但你有你自己嘅諗法同打算都應該獲得尊重同值得堅持一下」。

（fb專頁「名校 Secrets」）