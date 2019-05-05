台的士司機接電話得知老婆要生　違例調頭狂飆　後座乘客內心呼喊

第一次當父母心情固然既興奮又緊張，一名台灣男網民日前坐的士，司機本來還分享自己老婆快生了，要賺錢養家，想不到司機突然接到電話，得知老婆即將要臨盆，司機緊張得一路狂飆到醫院，坐在後座的男網民見狀，雖然覺得很感動，不過也不禁吐出「真心話」，令不少網民笑翻。

的士司機接到電話得知老婆要生了，激動的說：「等我！好！馬上過去！」，完全忘了網民還在車上。（網上圖片）

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該名男網民在fb群組「爆廢公社」發文，分享坐的士的一次經歷。他表示，當時遇到一個撐起家計的司機，司機還與他分享心路歷程：「薪水低加上老婆臨盆，只好利用下班時間跑車賺錢」，正當男網民和司機聊得開心時，司機的電話突然響起。

司機接過電話，激動的說：「等我！好！馬上過去！」接着就直接在雙黃線調頭，讓男網民嚇了一跳，司機再向後座的男網民說：「拍謝啦！老婆要生了！我趕去載她去醫院！」接着司機不斷加速，一路從時速40公里飆到92公里，男網民看到此情此景，雖然覺得很感動，但也默默心想：「你他X的可以先放我下車嗎…？」

該名男網民在fb群組發文，分享這次坐的士的經歷。（「爆廢公社」fb圖片）

不少網民看過樓主的經歷後紛紛笑翻，有人指樓主可以做司機孩子的乾爹，「他是要載你去幫他，扶他老婆上車」、「司機：免驚，一起進產房觀摩」、「去幫忙接生？」、「你待會會見證到生命的奇蹟」，亦有人指司機實在太開心，都忘了樓主的存在，「小孩出生，司機爸爸開心到忘了樓主」、「你應該先問可以不要收這次的車費嗎？哈哈」。