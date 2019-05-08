江蘇男偷雞被捕　神辯解：隻雞感召我救佢

動物傳心師自稱有特別能力與動物溝通，信不信由你。江蘇有偷雞賊被捕後表示，偷雞是因為受到感召，要營救牠們，惟實際上他在餐廳內被捕，老闆踢爆他本想以雞抵餐費，與其救雞說法並不相符。

江蘇有一名男子被發現偷雞，他其後自稱是受到雞的感召，才會出手營救眾雞。（網上短片截圖）

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偷雞事件發生在江蘇常熟，有女子報警稱養在工廠院子內的4隻雞不見了，警方展行展查，問過附近群眾並翻查監控鏡頭後，發現有一名男子偷雞，得手後騎電動車離去，警方最後確認偷雞男在一間餐廳附近失去蹤影，懷疑他或在該餐廳吃飯，遂立即趕過去。

網民對於「感召救雞」事件反應熱烈，太多不相信男子的解釋。

警方殺到餐廳後，老闆大感驚訝，原來他正準備報警，因一名男子吃霸王飯卻想以雞代為找數，老闆不同意他以雞代錢，因而引發爭執。

據內地傳媒報道，偷雞男被捕後交代事件，他指飲酒後到一間維修店為電動車補軚，其間聽到工廠傳來雞叫聲，覺得雞是想召喚他，想他幫忙帶牠們脫苦海，所以「鋋而走險」去工廠救雞。他又指偷雞後到餐廳吃飯，因身上無錢才想將雞抵餐費，現時偷雞男被警察行政拘留。

（現代快報、梨視頻）

偷雞亦常被指在賭博中博大霧，不少網民都即時聯想到電影《賭俠》中的侯賽因，劇中他在賭場內設下高科技鏡技頭及分析軟件，避色偷雞，但最後還是敗給一支牙籤，經典對白「想偷我雞？」，成為不少網民常用語。（電影《賭俠》劇照