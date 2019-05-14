【瞓身比賽】魚躍式衝線見過未？美大學生跨欄「飛過」終點線奪冠

要在賽跑比賽中衝金，運動員都會在終點線前壓線以超越對手。美國一名大學生在400米跨欄比賽中，以飛魚的姿勢撲向終點線，最終整個人正面趴向地下，雖然看起來非常痛，但結果他不但反超同校隊友，更拿下了項目冠軍，還創造了個人的最佳成績。

Infinite Tucker到了終點線前，突然一個飛身，像魚躍跳水一樣，撲向終點線。（SEC Network fb 圖片）

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這個名叫「Infinite Tucker」（Infinite意譯「無限」）的大學生人如其名，為了奪得冠軍真的可以「無極限」，他近日在參加美國一個大學運動聯盟田徑聯賽「SEC Track & Field Championships」的400米跨欄賽時，與同校隊友兼對手Robert Grant在跨過最後一個欄時叮噹馬頭，惟到終點線前，Infinite突然一個飛身，像魚躍跳水一樣，撲向終點線，最後整個人正面趴落地下。

原來去年Infinite都有參加400米跨欄賽，惟最終以第二名衝線與冠軍擦出而過。於是他今年「瞓身比賽」，當時比賽旁白都形容他不是跑過終點，而是「潛」過終點，「姿態像超人一樣」。Infinite最終超過Robert，成為冠軍，還創造了個人的最佳成績。惟事後他似乎因為跌下太痛及太累，久久未有坐起身。

他賽後接受傳媒訪問時指，「我跨過最後一個欄後，就閉上了眼睛，我睜開眼睛時，就看到我媽在終點，所以我就跳過去想給她一個擁抱」，他又補充說，「我已盡我所能，我感覺就是用全身撲向終點，在比賽中獻出全力」。

雖然Infinite拿下冠軍，觀眾亦被他的行為逗樂，但Robert明顯不讚同他的行為，向傳媒笑言「如果我在鏡頭前真的說出我的心底話，教練應該會直接踢我出隊伍」。

不少網民都非常喜愛Infinite的行為，「他其實不用撲亦可以贏，不過這證明他真的拼了命」、「運動史上最好看的一跳」、「感覺比奧運選手還歇斯底里」。

（ESPN、SEC Track & Field Championships facebook）