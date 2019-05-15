台女電腦故障交維修店　店主疑鑽爛螢幕用螺絲膠水固定仲額外收費

拿電腦到店舖維修，相信無人會接受「整完衰過未整」。台灣一名女大學生於討論區發文，稱朋友將手提電腦帶到維修店，店主後來致電稱電腦外殼破裂，要用螺絲固定，樓主的朋友未有為意，至取回電腦時才發現螢幕的3個角落都有凸出的螺絲帽及乾掉的膠水。 樓主與朋友質疑店方意外弄壞螢幕，回到店舖理論，後來更得知螢幕以鑽洞方法維修更要額外收費，惟店舖態度強硬，最終只願意道歉但拒絕賠償。

台灣一名女大學生稱朋友將手提電腦帶到維修店，取機時才發現螢幕的3個角落都有凸出的螺絲帽及乾掉的膠水，感到非常不滿。（「Dcard」討論區截圖）

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該名台女於「Dcard」討論區發文，稱朋友的手提電腦螢幕損壞，遂帶到維修店「換mon」，其間店主致電稱螢幕右上角外殼破裂，要用螺絲固定。當時樓主的朋友只以為維修後會於螢幕表面看到螺絲，沒想到取回電腦後就發現令人崩潰的現實。電腦的右上角竟多了3粒凸出的螺絲帽，每粒螺絲上更加了大量膠水，乾掉後成為半透明的膠水漬，而左上及右上角亦各有一粒凸出的螺絲，看起來比未維修更差。

樓主稱店主曾致電朋友稱螢幕右上角外殼破裂，要用螺絲固定，但當時她以為維修後會於螢幕表面看到螺絲。（「Dcard」討論區截圖）

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樓主及朋友收到電腦後相當不滿，決定返回店舖理論，但由於拆開電腦時兩人不在現場，「無法證明是老闆用壞還是本來就壞」，加上店主稱考慮到客人是學生，一般不會願意負擔最少2000元台幣（約505港元）的換殼費，故才使用最便宜的方法處理。但樓主和朋友後來查看單據才得知，於電腦上鑽洞固定亦要額外多收300台幣（約76港元），不過店方態度一直強硬，最終只願意道歉而非賠償或其他處理方式。

網民看到電腦維修後的相片都非常驚訝，質疑店方是意外弄壞螢幕，「如果本來沒事修完變這樣，那維修員是廢物」，「都沒說就這樣亂搞？一定要賠啊很醜欸」；又笑言樓主朋友誤將電腦「拿給木工修」，「是在修電腦還是拆電腦？」。

（「Dcard」討論區）