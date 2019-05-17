【都市傳說】婚紗店櫥窗公仔極逼真　是「活」了一百年的木乃伊？

木乃伊是世界上最為神秘的事物，假如有日你去旅遊見到店舖櫥窗有疑似木乃伊的人體模型，你敢仔細看嗎？

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木乃伊檔案

發現地點：墨西哥

數目：1具

發現過程：於婚紗店的櫥窗突然出現

特點：不知是木乃伊，還是像真度極高的人體模型，到現時尚未有答案

墨西哥契瓦瓦（Chihuahua）一條小巷裏的婚紗店櫥窗，經常吸引很多人的目光， 甚至有世界各地的遊客慕名而來。這些人都不是被櫥窗裏的婚紗吸引着， 而是目不轉睛地看着一個人體模型， 有些人甚至不惜面貼玻璃，近距離用眼睛在模型身上進行「地毯式搜索」。

這些人只有一個目的，就是想知道這個人體模型到底是否真的是木乃伊。

這具舉世聞名的人體模型被稱為La Pascual ita（英譯「Little Pascuala」）。Pascuala已經在這間店舖（同一位置）「生活」了將近90年的光景，隨著歲月流逝，她的名字早已被淡忘。這具模型背後有一個詭異的都市傳說：她其實並不是什麼塑膠製的模型，而是這家婚紗店的第一任創辦人Pascuala Esparza 的女兒的屍體！

墨西哥真係有怪誕屍新娘？（《怪誕屍新娘》劇照）

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真實得恐怖的櫥窗模型

按記載，這具模型於1930年的3月25日突然出現在婚紗店的櫥窗，巧合的是，不久前婚紗店店主Pascuala 的女兒於自己婚禮上，被一隻黑寡婦蜘蛛咬了後斃命。坊間流傳，因為店主太傷心，又想保存女兒的美貌，因而把女兒的屍體防腐，並換上最新款的婚紗，放在婚紗店門口吸引客人。

這個說法被廣泛流傳， 是由於城鎮裏的人都覺得模型的長相和Little Pascuala 異常地相像。雖然後來的店主都已澄清，但都無法令民眾信服。因這傳聞而衍生的故事亦很魔幻，有指一個法國魔術師被Pascuala 的美貌吸引着，而深深愛上了她，在她身上施展了魔法，令他們能於晚上共舞；另一傳說指她能於晚上店舖關門後自由活動，情形就像美國電影《翻生侏羅館》（A Night in The Museum）一樣，並在日出前返回自己的「崗位」。

到底Little Pascuala是木乃伊還是模型呢？（蜂鳥出版）

幾乎所有研究過Little Pascuala的人，看過她後都肯定她就是第一任店主女兒的木乃伊。理據有幾個：

頭髮：不是假髮；

眼睛：雖然知道是假的，但總覺得無論你走到哪裏，她都看到你心裏去。另外，她的眼神就好像帶有情感一樣，非常有靈氣；

手：她的掌紋及手紋，就跟真人一模一樣，幾乎可以看到她的指紋。

此外，有婚紗店店員說，到現在他們都必須每兩周為Pascuala更衣一次， 而幾乎每一位員工都想避免跟Pascuala接觸。員工們更指，她們在更衣時除了可以近觀她的手，更可在模型腿部看到曲張的靜脈浮現（varicose veins）。

真屍體難以保存這麼久

不過，有博物館負責處理展品的專家解釋道，從技術層面上，Pascuala沒有可能是一具真實的屍體。的確，歷史上都有先例，可以把屍體防腐一段時間，如1924年的列寧及1976年的毛澤東遺體，但不等於可以維持近90年。加上，以上兩個例子在防腐後，外觀都變得很像蠟像，而不是像Pascuala般看上去非常白滑的肌膚。防腐屍體的目的都只有一個，就是可以減慢屍體腐化速度（ 注意， 是減慢而不是完全停止腐化），直至下葬一刻。有標本師亦指出，的確有類似技術，但完成後外觀都不會如Pascuala般美麗。

從事殯儀業的人都作出了相關分析，從認知上的確不可能，不過亦不得不承認Pascuala的手部紋理真的很詭異（要記住的是，Pascuala 是於1930年開始出現在櫥窗，當時的蠟像塑造技術沒有現時發達，處理這些紋理上的細節不太可能）。

除了成為遊客的景點，當地更有女性特地在婚禮前到Pascuala前面獻花及祈禱，祈求她們往後的婚姻都能像Pascuala的美貌般永久。對她們來說，Pascuala 是不是屍體演化成的木乃伊好像已經不是重點。

坦白說，我也下不了結論。每次看到她，都有不同的感覺，遠看頭部的照片覺得是普通模特兒，但當看到手部，又真的不禁想像她是木乃伊。根據以上的描述，你又覺得Pascuala是普通的模特兒，還是木乃伊呢？

《木乃伊不容易——那些木乃伊生前死後的奇情怪事》（蜂鳥出版）

《木乃伊不容易——那些木乃伊生前死後的奇情怪事》

作者：李衍蒨

書籍編輯：吳愷媛

出版社：蜂鳥出版

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「墨西哥怪誕「屍」新娘？」​】

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