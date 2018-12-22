「人面魚」都市傳說真實版？　台男切魚肉驚見鍋蓋現蒼白女人樣

靈異照不時瘋傳，但如果相中故事與都市傳說有關就會顯得格外恐怖！日前有台男上載一幅攝於4年前的相片，說當時有人告訴他「有個女生一直跟着你」，他不相信，直至回家切魚時看到鍋蓋的倒影，嚇得毛骨悚然，最後要到廟裏收驚。「人面魚」是台灣流傳已久的都市傳說，講述一群人吃釣到的大魚時，卻聽到一把離奇的女聲問道：「魚肉好吃嗎？」，因此台男上載的照片嚇怕許多網民，但就有人分析指，相中的女生臉其實只是左右兩片魚肉合起來的倒影，提醒網民勿自己嚇自己。

台男將釣到的魚拿回家切時，在鍋蓋倒影發現一張女人臉，想起「人面魚」傳說。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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昨日有台男在facebook群組「爆廢公社公開版」分享，說「4年前的今天我在海裏抓到一條魚，在家取肉片打算做涮涮鍋」，當時打算放上網分享時，「有網友跟我說有個女生一直跟着你，當下我真的不信 」。結果，他看到鍋蓋時整個人發毛，之後要到廟裏收驚，上載照片問「有人發現嗎？」，還強調沒有修圖，照片由哥哥所拍，直言令他想起「魚肉好吃嗎」的都市傳說。

從他上載的相片可見，第一張是擺好盤的魚肉片，第二張就是樓主的切魚過程，當中在打開了的鍋蓋右下角，有一個疑似女性的倒影，臉色非常蒼白。

許多網民看到照片後都大呼「被嚇倒」，又形容放大看「女生的嘴咧得很大」。有網民說拍照角度很高，這個倒影不可能是樓主哥哥。不過，有人就直言「女生倒影」其實是砧板和魚肉的倒影，「看起來很像人臉，但是其實臉下半部是魚肉反射，上半應該是其他物品反射造成的……別想太多了」。

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「人面魚」事件相傳發生於1994年，成為當地的都市怪談。（台地地方異聞工作室圖片）

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「人面魚」是台灣20多年前的都市傳說，相傳有群人在高雄溪邊釣魚，有人釣到一條巨型吳郭魚，便一起烤來吃。眾人吃得高興，突然聽到一把蒼老女聲問道：「魚肉好吃嗎？」他們四處尋找聲音來源，直到第二次聽到該句話時，才發現是正被吃的吳郭魚開口說話，仔細一看魚身有一張老女人的臉，其中3人即場嘔吐，有人拿相機拍下魚的照片。事發翌日，釣起這條魚的人在睡夢中死去，死因不明。當然，事件有許多版本，有指當時吃魚的所有人都離奇死亡。

（綜合）