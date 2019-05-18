電髮中伏「爆紅」　港男開腔稱已剷青：3個月後出返嚟再重新做人

日前一名港男因電髮效果不似如期而一夜爆紅，他在facebook群組分享「慘痛經歷」，指自己亂入一間街坊髮型屋，原想電出時興的「韓仔頭」，誰知成果竟像「手指插入插蘇觸電」一樣。他公開理想與現實的照片後，令網民笑爆指猶如「體毛上頭」，成為全城熱話。電髮「苦主」阿武事後接受《香港01》訪問，指「爆紅」後有很多髮型師主動聯絡他，想協助他「救髮」，但他已失去信心，最後決定剷青變「軍裝頭」，「諗住喺屋企坐返3個月，出返嚟再重新做人」。

男網民想電韓式型男髮型（左圖），結果攣得似「手指插入插蘇觸電」（右圖）。（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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髮型師稱剪完後效果會變好，但結果是……（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

阿武表示，當日在柴灣一間髮型屋電髮，埋單550元，他在facebook發帖是希望分享經驗警惕世人，沒想到帖文一出引起極大迴響，甚至有很多髮型師主動聯絡他，稱可以幫他再次電髮，但阿武稱「見過鬼怕黑啦」，暫時不打算再電髮，反而索性將頭髮剷青，變成清爽的軍裝頭，但他婉拒提供現時髮型的照片。

提及這次電髮經歷，阿武心存陰影，仍不禁嘆道，「佢將我留咗幾個月嘅頭搞成咁」，但又樂觀稱「無計啦，當我黑仔」。他笑言打算「匿埋喺屋企3個月後先出街」，又指「出返嚟再重新做人，搵過個識電髮嘅髮型師搞搞佢」。

港男電髮中伏的遭遇令網民笑爆，不少人想起網上流傳的經典髮型，包括另一名內地流傳的男子和NBA球星林書豪於2015年的髮型，以及無綫劇集《十兄弟》的角色造型照，按圖請看↓↓↓

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港男與髮型師對話全紀錄及網民爆笑留言 ，按圖請看↓↓↓

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