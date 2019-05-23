台工作室聘「國際解說員」月入港幣7萬5　工作內容係宣傳救世界？

為了吸引求職者注意，徵人啟事常常花招百出，有時真的讓人摸不著頭緒到底是什麼樣的職缺？有網友就在爆怨公社PO出一張飛碟.時光機研發工作室誠徵「國際解說員」的報紙徵才廣告，只見上面寫著需精通英語、日語、德語、俄語四種語言，更誇張的是月薪竟高達30萬（約75000HKD）＋月休10天！！不過再仔細一看…那一欄「本工作室研發項目與進度」怎麼怪怪的啊！

台灣有公司招聘「國際解說員」，列出需精通英語、日語、德語及俄語的語言要求。（Facebook「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

徵人啟事肯定是來鬧的！！

「什麼鬼？」 「這入選率大約87%」 「假的吧」 「公蕭胃....的意思嗎？」 「這是惡作劇吧」

循線搜尋地址 根本不是什麼研發工作室啊...

「谷歌了一下地址是賣排骨麵的啊」 「真的地址是賣麵的...」 「查了一下地址...那是一間便當店耶」 「這是排骨便當店的地址？」

準備好「征服宇宙」了嗎

「這是應徵宇宙解說員才對...」 「征服宇宙趕快來」 「征服世界：進度100% 征服宇宙：進度30%」 「我會宇宙各星球語言！找我去翻譯會宇宙和平」

月薪30萬VS月薪3萬不管了...先去應徵再說

台灣高雄市長韓國瑜上月30日參加前總統馬英九主辦的經濟論壇，突然喊出「征服宇宙」一詞，掀起各界熱議。（資料圖片）

「這薪水我都想去做一、兩個月了」 「等我下班打電話看看，我順便跟老闆說我找到新頭路」 「來去應徵，反正都是唬爛」 「快去應徵」 「讓我應徵一波去，我精通多國語言，不過，要給我網路，因為………我需要用Google翻譯～」

是說看到這則徵才廣告列的研發項目與進度，咱們聰明的網友一語道破關鍵「日本早就研發出來了，還把功能全部整合到一隻貓身上了。還研究個毛...」沒錯～就是牠啦↓↓↓

有精明網民一語道破關鍵，稱日本早就研發了卡通人物多啦A夢去符合「國際解說員」的招聘條件。（資料圖片）

不過根據《聯合報》記者訪問該刊登徵人啟事老闆，他稱自己是「轉輪聖王」在世，開研發工作室是為了救世，招募解說員也是為了向國際宣傳。他也強調該工作可以邊做邊學，薪資也會如實提供，但未來可能得駐國外工作。

沒想到這麼鬧的徵人啟事居然是玩真的！可惡本編精通國台語不行嗎QAQ

延伸閱讀：

路過騎樓驚見兩人「躺地蓋白布」嚇瘋 同業曝真相：很正常～

被蚊子叮出大包…「老司機」拿出套套一抹止癢 網讚：長知識

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】